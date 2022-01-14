前《大學生了沒》班底、女團伊梓帆的隊長「梓梓」董梓甯因擁有E級上圍和甜美稚嫩臉蛋，被封為「真人版娜美」之一。昨(13日)她透露為了本周末球場的舞練到全身痠痛，並曬出自己穿著超短版白色上衣加運動棉褲的照片，可見她一抬手不僅露出螞蟻腰和腹肌，肉色南半球的微笑曲線也若隱若現，引來網友暴動大喊超性感。

梓梓不僅是藝人，也是前中華職棒Lamigo桃猿專屬啦啦隊LamiGirls之一，去年她回歸啦啦隊工作，從職棒轉戰到職籃，成為台新夢想家職籃啦啦隊隊長，當時她接受《NOWnews今日新聞》專訪，謙虛表示希望自己能將過去經驗分享給其他成員，延續職棒熱血的感覺到職籃啦啦隊上，又由於自己過去對職籃沒有涉略，會虛心向隊員們討教，希望能有好的互動。

梓梓也透露，其實自己不擔心在女生圈中打滾，因明白女生之間的脆弱、敏感，就算是吵架也是好的溝通方式之一，沉默不語或是忍耐反而長久下來會有問題。而她近來常分享為了球賽、尾牙瘋狂練舞的心情，直說：「明天開始又是練舞地獄，為了讓你們看到好的表演，努力起來」。

昨晚梓梓發文寫下：「為了本週主場的舞練的我全身痠痛，今天整個痛到爬不起來，這個疼痛程度，就知道本週也是要炸翻全場，倒數2天，球場見」，並分享自己穿著短版上衣中空露出小蠻腰和南半球胸線的照片，引來網友表示：「最近的照片都很符合腰控的胃口」、「超正，像沒穿一樣」、「這天氣穿這樣不合法」、「梓的腰真的有夠美又瘦又辣」。