金山區公所舉辦「111年歲末新北幸福城，寒冬金山來送暖」活動。（金山區公所提供）

金山區公所特製虎年紅包袋。（金山區公所提供）

伊甸視障樂團表演帶動現場氣氛。（金山區公所提供）

新北市金山區公所於今（14）日春節前夕舉辦「111年歲末新北幸福城，寒冬金山來送暖」活動，現場發送民生物資及金山區公所虎年限定「福虎生風」年節紅包，陪伴弱勢家戶歡喜迎新年。

活動邀請伊甸視障樂團及2020年傑出身障人士金山區代表許逸聖，透過音樂分享生命、關懷弱勢。為感謝各機關團體的熱心捐助，特別準備「金山區公所-金山好物集-青春山海線」聯名禮盒，感謝各界熱心參與。

金山區長廖武輝表示，現場每家戶皆會領到現金5000元以上紅包、禮券900元及白米、食用油、保暖衣等物資，今年共募得116萬餘元，金山區共有173戶受惠，因為有各界注入的暖流，才能讓所有受惠的弱勢家戶渡過寒冬平安過好年。雖然送暖家戶有限，但盼能發揮拋磚引玉之效果，獲得更多民間迴響。

金山區公所指出，公所每年皆於農曆過年前夕，媒合各宗教團體、社福團體及善心人士的愛心物資和善款，期讓弱勢家戶都能夠感受到社會關懷的暖意。為配合防疫政策，活動入場前須以酒精消毒雙手、測量體溫，現場人員均全程配戴口罩。