國民黨採用數位新技術NFT活化黨史，今天召開記者會首度曝光前總裁蔣中正曾佩戴過一段時間的指揮刀，該刀是在1949年由美國舊金山僑社送給蔣中正，上面還鑲有「勘亂建國」等文字，後來才輾轉收入國民黨黨史館儲藏，屬於珍貴的國民黨文物。

國民黨今天舉行「百年傳統全新感受 黨史活化NFT大公開」記者會，由文傳會副主委、黨史館主任林家興主持，包括立委吳怡玎、區塊鏈大學聯盟理事長彭少甫、副理事長杜若宇等人出席。

「NFT」為「非同質化代幣」（Non-Fungible Token），是一種被稱為區塊鏈數位帳本上的資料單位，每個代幣可以代表一個獨特的數位資料，作為虛擬商品所有權的電子認證或憑證。

林家興說，國民黨黨史館和科技公司合作，將館內典藏「蔣中正總裁指揮刀」製成NFT，日前就遠赴美國CES球消費電子展，引起熱烈迴響。他強調，去年10月國民黨全代會通過的政策綱領中，就包括要推動數位藝術，建立新型態的數位資產，目的就在結合創意，活化黨史文物，讓國民黨的老傳統有新風貌，

林家興表示，國民黨未來還會推出其他收藏品NFT，因為海內外有很多人對於國民黨文物有高度興趣，希望透過數位創意方式，推廣黨史館業務，並視情況推出可收藏的限量NFT。

彭少甫指出，NFT可以與藝術品或文物結合，除了有數位典藏、資產保存的意義，還有策展意義，他認為國民黨可以利用黨史文物強化民國史觀，尤其對岸中國大陸一直強調抗戰史，削弱國民黨所扮演的貢獻，國民黨可以透過黨史活化NFT，拿回話語權，同時讓文物NFT在無國界當中流通，並在年輕人之間流行。

彭少甫也舉例，國民黨未來對外募款感謝狀，就可以採NFT的形式，而NFT的轉手費用也可以回到黨庫，對黨務費用籌措有幫助，並以文物創新與年輕人對話，因為在「元宇宙」的世界中，如果個人展間有珍貴文物，會非常有意義，能吸引年輕人的目光。