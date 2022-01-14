螞蟻集團重整傳出新變化，繼中國信達在13日晚間突然發表公告表示，將不參與螞蟻消費金融股權認購後，大陸鏡頭大廠舜宇光學科技14日上午也公告表示，暫緩認購重慶螞蟻消費金融6％股權。

綜合陸媒14日報導，大陸四大國有資產管理公司的中國信達，稍早前曾經宣布出資人民幣（下同）60億元認購螞蟻消費金融，原定完成增資後，將會持有螞蟻消費金融24％的股權。至於舜宇光學則計劃出資18億元，認購螞蟻消費金融6％股權。

不過，中國信達在13日晚間發表公告，指公司經進一步商業上審慎考慮，與目標公司協商後，將不參與本次股權認購。

另據香港經濟日報報導，在受到大陸官方嚴格整治後，螞蟻消費金融在2021年12月底公布增資計劃，向多家大陸機構增資220億元，完成增資後，公司註冊資本由80億元增加至300億元。

其中，螞蟻集團認購110億元，仍維持50％的持股比例，為螞蟻消費金融的單一最大股東。緊接著的中國信達認購60億元，而舜宇光學計劃出資18億元，將成為第三大股東。