為了協助保戶管理健康，可降低健康險理賠率，壽險公司現在連保戶健身、減醣減重飲食都要「操心」，南山人壽14日宣布，已與健身產業、奧運國家隊隊醫、營養師等合作，可提供保戶限期免費使用場館、體能測試，規劃運動訓練及飲食計畫，訂定減醣減重目標，讓保戶不會每逢春節就胖三斤。

各壽險公司目前都努力建構生態圈、健康圈等，採異業結盟方式，提供保戶如長照服務、健檢、遠距醫療照護，甚至是飲食、運動等建議廠商。

南山人壽14日即表示，從壽險本業出發，聯盟異業夥伴打造「健康守護圈」，由合作夥伴提供保戶健康促進與醫療照護服務，推動已歷時一年，結盟近30家跨業廠商，服務面向擴及身心靈健康照顧，而今年，南山人壽將進一步強化健康服務，首發宣布結盟運動健身與飲食營養產業，串聯健身課程、營養師諮詢等資源，致力要成為保戶的健康夥伴。

2021年台灣本土疫情升溫時，南山人壽表示其就透過合作夥伴「Wondercise」提供線上健身課程；2022年進一步與健身產業「World Gym」合作，提供保戶運動場館免費21日使用與Inbody量測，還有曾任奧運國家代表隊隊醫的「聯新運醫」，以專業儀器檢測，提供個人化的復健與運動訓練規劃；再來即是透過「Cofit」營養師諮詢，以線上平台打造個人化飲食計畫，著重減重減醣目標，同時也串聯「桂冠營養研究室」，幫助保戶好好運動、好好吃。

南山人壽強調身體可能會經歷健康、亞健康，若不注意就可能出現疾病與失能，因此其推出健康管理APP，到2021年底保戶累計已走125億步，相當於繞行台灣905次。

另外，南山亦有結盟如遠距健康管理、女性罹癌前中後健康照護、長照服務等產業，即疾病與失能部分亦能提供異業結盟的服務。