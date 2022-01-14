澎湃新聞報導，中國國務院新聞辦14日舉行2021年全年進出口情況新聞發布會，海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文表示，據統計，2021年中國貨物貿易進出口總值39.1兆人民幣，比2020年增長21.4％。以美元計價，中國進出口規模達到了6.05兆美元，首次突破6兆美元關口。2021年，中國外貿經營主體活力繼續增強，有力支撐了外貿穩增長。全年有進出口實績的企業達到了56.7萬家，增加了3.6萬家。其中，民營企業保持中國第一大外貿經營主體地位，進出口19兆元（人民幣，下同），增長26.7％，占中國外貿總值的48.6％；外商投資企業進出口繼續保持穩定，進出口14.03兆元，增長12.7％；國有企業進出口提速，進出口5.94兆元，增長27.7％。

李魁文表示，2021年海關激發外貿市場主體活力工作，主要有幾方面：

一是落實「放管服」改革，報關單位備案實現了「全程網辦、全國通辦」。更大力度深化「放管服」改革，積極推進報關企業「許可」改「備案」，對報關單位全面實施備案管理，出台「全程網辦、全國通辦」等便民利企措施。企業可在大陸全國任意地點登錄「單一視窗」或「互聯網＋海關」提交備案申請，經所在地海關審核辦結後，自行列印備案回執，全程無紙化網上辦理；對於企業選擇所在地海關錯誤的，由收到申請的海關首問負責，真正實現企業「零跑腿、零成本」「任一地申請、一次辦理」。

二是加快AEO國際互認合作，助力企業在更大範圍享受便利。以共建「一帶一路」國家、《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）成員國、中東歐國家和重要貿易國家為重點，加快推廣「經認證的經營者」（AEO）國際互認合作。2021年以來，中國與塞爾維亞、智利、烏干達、伊朗、南非等5國實現了AEO互認。截至目前，中國共與歐盟、新加坡等21個經濟體簽署了AEO互認協議，涵蓋了47個國家（地區），互認國家（地區）總數居全球首位。其中，共建「一帶一路」國家31個，RCEP成員國5個，中東歐國家13個。中國的AEO企業出口到互認國家（地區）的貨物，能夠直接享受當地海關實施的減少查驗、優先辦理、指定聯絡員服務、非常時期優先通關等便利措施，降低貿易成本，增強企業活力。

三是強化智慧財產權海關保護，激發企業創新活力。海關總署先後部署開展了全面加強智慧財產權保護「龍騰行動2021」、寄遞管道智慧財產權保護「藍網行動2021」、出口轉運貨物智慧財產權保護「淨網行動2021」等一系列專項行動，持續保持打擊侵權的高壓態勢。開展「一企一策」智慧財產權保護指導與服務。