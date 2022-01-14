同賀！長榮船員也有 防疫獎金已入帳 12:552022/01/14 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 長榮（2603）海勤人員也有年終獎金！長榮40個月年終獎金在2021年底驚爆全台，卻引發船員的不滿，不過因船員採用契約雇傭制，未有年終獎金實屬正常，當時長榮回應將評估發放，目前據在長榮服務9年的「李船長」於臉書社團透露，長榮已實現分享營運成果的承諾，船員皆收到獎金，實際金額並未透露。長榮海運14日表示，為體恤海勤人員在疫情期間堅守崗位，維護船舶及貨物的安全，因此近日發放防疫獎金以感謝他們的辛勞。 長榮船員有年終！9年「老船長」跳出來爆真相：已入帳 全台首例 同志家庭收養成功 續爭生養平權 #長榮 #全台 #船員 #年終獎金 #防疫獎金 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣保時捷環島充電網路設置達成100支充電樁里程碑 11:492022/01/13 財經 Global Mall福虎生風 祭3大回饋 04:102022/01/13 時尚消費 《產業》遠百竹北試營運 饗賓、和億多品牌進駐 13:242022/01/14 財經 權證星光大道－長榮 外資力挺喊買 04:102022/01/14 證券．權證 台灣邁向碳中和 兩大法案最關鍵 15:012022/01/13 財經 全聯攜foodpanda衝刺生鮮外送 助攻生鮮外送業績3倍成長 18:532022/01/13 財經 《科技》5支要有1支破萬 realme在台拚往「上」爬 16:312022/01/13 財經 《產業》foodpanda攜全聯拚生鮮外送 年營收上看15億 08:012022/01/14 財經 長程線好毒！桃機6航班29人確診 陽性率7.6％ 10:182022/01/14 生活 散戶又滅頂 航運三雄哀嚎殺到哪？這波血腥價恐不輸上次 17:162022/01/13 財經 長榮200冤魂有救？驚天目標價再現 他見關鍵2字竟喊：慘了 09:092022/01/13 財經 財經熱門新聞 散戶又滅頂 航運三雄哀嚎殺到哪？這波血腥價恐不輸上次 - 財經 長榮船員有年終！9年「老船長」跳出來爆真相：已入帳 - 財經 航運今年玩完了？專家曝塞港真實數據嚇一跳 - 財經 讓三星超車！台積電為它大改3奈米計畫 瘋搶產能內幕曝光 - 財經 長榮200冤魂有救？驚天目標價再現 他見關鍵2字竟喊：慘了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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