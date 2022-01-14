長榮（2603）海勤人員也有年終獎金！長榮40個月年終獎金在2021年底驚爆全台，卻引發船員的不滿，不過因船員採用契約雇傭制，未有年終獎金實屬正常，當時長榮回應將評估發放，目前據在長榮服務9年的「李船長」於臉書社團透露，長榮已實現分享營運成果的承諾，船員皆收到獎金，實際金額並未透露。長榮海運14日表示，為體恤海勤人員在疫情期間堅守崗位，維護船舶及貨物的安全，因此近日發放防疫獎金以感謝他們的辛勞。