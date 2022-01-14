台北市舊市議會大樓地上權開發案，華麗轉身，海悅國際歷經考驗終告整合成功，取得主導權的「金毓泰設定地上權案」，今（14）日在台北市長柯文哲主持下，進行開工動土典禮；海悅國際董事長黃希文表示，海悅努力了25年，這次終於要為海悅寫下屬於自己的建築詩篇，計畫打造20層樓的複合式建築，成為未來西區的國際級新地標。

歷經多時的「金毓泰設定地上權案」在經歷5次流標，開發過程幾經波折後，終於在市政府與各方堅持努力下，最終交由海悅國際承接開發，肩負點亮西區城市再造的重任，打造台北站前、西區門戶的新地標。

今天早上舉辦的動工典禮，柯文哲親臨執鏟，海悅的「四大天王」包括海悅董事長黃希文、總經理王俊傑、曾俊盛和林輔政，全部到齊「同框」。

王俊傑表示，全案預計投資100億元開發，宣告正式啟動海悅創辦以來第一座只租不售的商用不動產，也宣告永續經營的決心。

本案分為A棟與E棟，Ｅ棟的1到10樓，規劃為【台北城市博物館】，收藏台北城各區歷史回憶與未來願景，最具紀念意義的【台北府考棚舊址碑】，將保留為常設展，以城博館串聯觀光、教育與藝文活動，進一步把台北城市文化推向國際。

這塊承載百年歷史的珍貴土地，對面的監察院與鄰近行政院大廈，都是建築年歲悠遠的國定古蹟，因此基座採用崗石、柱列、圓拱語彙設計，延伸監察院的古典風華。

高樓則是點亮城市的透明光盒，近百米大樓量體以超白玻帷幕，打造出輕盈純粹的國際建築。為了維持外觀設計的乾淨與完整性，也避免對鄰近台大兒童醫院造成光害，外牆捨棄所有廣告招牌與商業收益，用建築實踐永續友善環境。

作為台北【西區門戶計畫】重要地標，本案除了符合5A級辦公大樓標準，將取得綠建築與智慧建築標章，綠化概念也和站前綠廊融合：在屋頂層種下大樹，運用先進工法克服土壤負重與樹根生長問題，把森林搬到天際，為建築注入綠意與生命力。

本案地下連廊與五鐵共構台北車站銜接，以後搭乘北捷、機捷、台鐵、高鐵、客運，可以從站前散步往來、風雨無阻。預計規劃539個車位，大幅提升大眾運輸轉乘便利性，紓解停車問題。台北【西區門戶計畫】的地下連廊，串連各大樓，北車的都市長廊，打開台北國門腹地，讓西區門戶變成台北市真正的國際轉運樞紐。