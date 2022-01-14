國泰金(2882)旗下國泰證券今天發布1月投資氣象觀測站，觀察2022年初始全球主要股市及商品，分析全球企業發展以美國為主力市場之下，隨著經濟回溫、全球通膨不斷上升，以及FED貨幣緊縮政策的影響，預計升息後所引發的美元升值是值得重視的議題，對於美元抱持「正向」看法。國泰證券建議投資人，2022年以美國為首進入升息循環，升息環境下可關注直接受惠的金融業及部分高股息類股，另外，因美元上揚，其內需產業相對也有較佳的表現，包括公用事業、電信服務、核心消費、醫療產業等；此外，歐美、亞洲與原油等市場，因無特殊突出表現而保持較保守的「中立」看法。

國泰證券指出，2022年美國將進入升息循環，貨幣政策由寬鬆轉為緊縮，市場各大投資研究機構預估美國經濟成長(GDP)將下降至4.0％、企業獲利成長率則減少近18％。在此環境下，股市資金動能也將受影響，國泰證券表示，投資人除可觀察相對受惠的金融、高配息類股及美國內需產業外，也需特別留意美國出口產業，因升息後導致美元升值，出口價格相對變高，使海外營收比重較高的企業將有匯率上的損失，也可能面臨海外訂單流失風險，進而影響企業獲利。

國泰證券提醒投資人，因美股指數價位偏高，股市震盪加劇，投資人操作需更加謹慎，不妨可採取美股定期扣款方式投資，分散進場風險。