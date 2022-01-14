路透社報導，根據消息來源，特斯拉備受期待的電動皮卡Cybertruck原定於今年晚些時候投產，但現在已經將初步的生產計畫延後到2023年第一季。

消息人士表示，延後投產是因為產業競爭不斷加劇，特斯拉正著手改變該電動皮卡的特色與性能，以便在上市時一鳴驚人。特斯拉料將在2023年第一季以限量方式生產Cybertruck，之後再逐步擴大產能。

特斯拉尚未回應媒體置評請求。

特斯拉雖然是全球最大的電動車製造商，其生產的電動轎車和電動休旅車亦受到市場歡迎，但在開發電動皮卡方面卻落後福特汽車和電動車新創公司Rivian Automotive。

皮卡的利潤較高，且在美國非常受到歡迎。

福特本月初宣布今年春天將在美國推出電動皮卡F-150 Lightning，且在此之前，該炙手可熱的電動皮卡年產量將提高近一倍，達到15萬輛。

周四福特盤中股價一度大漲5.7%，帶動市值首次突破1000億美元大關，終場收漲2.3%，為每股25.02美元，市值回落至999.9億美元。相較之下，特斯拉收跌6.75%，Rivian跌7.1%。

自2019年推出這款未來主義電動車之後，特斯拉執行長馬斯克已經將Cybertruck的投產時間從2021年底延後到2022年底。

馬斯克曾經表示，他將在特斯拉1月26日的財報法說會上提供最新的產品路線圖（Product Roadmap）。他在11月下旬針對Cybertruck生產計畫的提問時，曾在推特上發文：哦，朋友，今年供應鏈就是一場噩夢，而且還沒有結束！

特斯拉的Cybertruck訂購網站最近已經刪除其2022年投產計畫的參考資訊。

特斯拉計畫在其德州廠生產Cybertruck，該廠也將在今年初開始生產Model Y汽車。