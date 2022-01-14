名下有11輛遊覽車的羅姓遊覽車業者，從2019年至今，累計積欠ETC通行費未繳有3311件、金額達109萬3123元，堪稱為ETC欠費第一名，此外，他還積欠136萬多元罰款未繳，行政執行署台中分署追查其所有車輛，日前查扣羅男名下3輛車，他才甘願分26期繳清所有費用。

行政執行署台中分署與交通部高速公路局、台中市政府交通事件裁決所聯繫，針對滯納交通罰鍰、積欠ETC車輛通行費者展開聯合大執法，其中，羅姓男子是遊覽車公司負責人，他名下有11輛遊覽車，其中4輛都是出廠年份5年內的新車。

中區分署調查發現，羅男從2019年至今，積欠未繳的ETC通行費有3311件、金額達109萬3123元，另包括監理費、交通罰鍰及牌照稅等欠費共有3776件、金額達136萬1653元；且他名下的遊覽車都未停放在營業地，使得查封作業遇到困難。

執行官經持續與高速公路局等單位追查，發現一輛羅男名下的遊覽車下落並對其查封，才讓羅男願意出面洽談其欠款，羅表示，近2年因新冠肺炎疫情影響，遊覽車公司的營業額只有以往的5％，他還得支付車貸、員工薪水及房租等費用，每個月都賠了30至50萬，資金周轉有困難，無法一次繳清罰款。

經協調後，台中分署同意羅男從今年1月開始分期，首期需繳納10萬1668元，之後25期、羅男每月需要繳納5萬元，總計羅男要到2024年2月才能繳清所有欠款。