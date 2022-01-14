富邦媒（8454）旗下momo購物網分享，2022農曆新年即將到來，消費者陸續開始準備年節置辦，其中一大重點就是代表新年祝福的「紅包袋」，統計近一個月買氣年成長逾三成。

除了分享年節喜氣氛圍，發送紅包更是為了將過去一年滿滿的感謝心意與祝福傳遞給對方，momo進一步據站上銷售觀察，有別於過去傳統素面紅包袋，愈多消費者喜歡直接將祝福語設計於封面的紅包款式。

看準消費者愈來講究紅包袋設計，各大品牌也年年創新推出生肖限定款、時下熱門流行圖款搶市。

春節期間春聯、對聯也是家家戶戶必備的喜慶元素之一，以對仗工整、簡潔精巧的文字為佈置環境帶來新年祝福，同時意味著春節正式拉開序幕。momo今年網羅超過500款紅包袋、春聯及對聯，無論消費者喜歡虎年限定、創意kuso或精緻繡布，各式款通通有，並祭出慶新年限時優惠7折起。

佳墨推出2022虎年紅包袋-福虎寶/黃金喜慶，獨特印金的福虎寶招福圖案搭配吉祥祝福話語，突顯視覺層次美感，營造豐富有福的美滿豐足情境，讓象徵吉祥的紅包更有意義與質感。多款組合包，輕鬆為送禮對象挑選最適合的專屬款式。

插畫家Gifaye Pa琦菲爸的話匣子推出新年紅包袋，透過可愛的柴犬設計圖樣搭配句句療癒小語錄帶給讀者滿滿正能量，吸引眾多粉絲熱愛。2022新春虎年逗柴貓特別推出多款身穿老虎裝扮的Q萌柴柴紅包袋，搭配「春、福、滿、財、恭賀新禧」五款吉祥文字。

三款迪士尼官方授權小熊維尼家族設計，搭配虎年專屬吉祥語錄「虎你發財」、「福虎生風」、「迎春財福」為新年祝福增添品味質感。

178小舖的高級立體燙金工藝豐富設計層次感，搭配虎年限定的老虎造型外袋設計，具備精美高級與可愛趣味感。封面再加上多款吉祥語點綴祝福，讓人感受福氣滿滿。

嚴選市集的虎年招財金幣紅包袋，精美印花設計搭配可愛五款老虎招財金幣，既喜氣又別緻，金幣樣式包含拜年福虎、元寶福虎、提福虎、霸氣暴富虎、可愛俏皮虎。

半島良品的新年網紅創意折疊紅包袋，封面採用彩色疊燙工藝，搭配精緻流蘇掛飾，質感更高級，加上創意可摺疊設計，將鈔票一張一張攤開，展現滿滿心意。

FUJI-GRACE創意梗圖趣味紅包袋，嚴選多款時下最火紅的梗圖印製紅包袋封面，反面設計搭配經典賀新年吉祥祝福「恭喜發財」、「大吉大利」。

CS22創意語錄燙金加厚紅包袋，採用厚硬度高級美術紙加上封面燙金視覺呈現，搭配「內有巨款、賞金萬兩、賞銀、隨便花、不差錢、馬上有對象、我養你」等10款趣味文字。

BLS春節變變變紅包袋獨特簍空設計，露出千元鈔票上經典的四個小朋友、五百元鈔票上的棒球隊等圖樣，增添紅包亮點。

半島良品新年高級刺繡布藝桌上擺飾紅包袋，高檔絲綢材質展現傳統經典華風，古典婉約韻味的流蘇設計搭配優質華麗又精細的刺繡，以及珍珠吊飾象徵長久圓滿。

泰GER生活選物緞面刺繡紅包袋，傳統精緻布意融合中式祥瑞元素，細膩生動的多樣錦緞緹花紋理，搭配銅錢、玉石、盤扣等傳統喜慶符號點綴，寓意美好新年。

GFSD璀璨水鑽精品的水鑽紅包袋-神明總動員系列，襯底採用喜氣絲光棉綢，搭配GFSD進口璀璨晶透水鑽、閃亮葛麗特片裝飾，將貴氣與華麗品味一併獻上。

家家戶戶新春必換的春聯、對聯也紛紛推出超吸睛的虎年限定款。今年除了傳統春聯買氣持續，更興起「創意祝福語錄」風潮，讓居家環境增添新鮮又趣味的喜慶風格，以及「迷你對聯」讓消費者在書桌、辦公桌、居家臥室也能佈置個人的專屬新年小窩，感受滿滿年節喜氣氛圍。

佳墨的2022虎年春聯-大吉大利-健康平安組合，以兩隻小老虎為主角，與不同年節相關符號搭配，有舞龍舞獅、代表吉利的橘子等等，藉此傳達年節歡樂氣氛與誠心的祝福。春聯設計以多種樣式呈現，包含斗方、橫批、們心、春條、七字春等尺寸，可依不同場合佈置需求發揮個人創意，讓空間更有美感。

另外，佳墨的吉祥七字春聯-虎虎生財，傳統經典七字春聯包含上下聯與橫批，門字行組合代表居家生活圓滿豐足。吉祥聯語透過筆墨書寫不同的字體風格，經典美感採用當代演繹，呈現語感趣味與獨特的樣貌春聯，讓居家空間顯得更有風格品味。

大頭兒迷你對聯發財睡飽組，是由網路超人氣插畫大頭兒，以可愛的女孩身穿招牌紅白條紋搭配短髮妹妹頭劉海，道出各種貼切的上班族心聲聞名，擁有超過上萬名粉絲。今年特別推出時下流行的迷你對聯。

Haili Tape2022虎年春聯以獨特透明設計造型美觀，雙面皆可觀賞，不易破損、遇水褪色，撕下更不殘膠，還能重覆黏貼使用。無論居家住宅、辦公大樓、商場專櫃、戶外、廚具玻璃窗等隨處皆可貼，不受空間限制輕鬆營造年節氛圍。