台北房價居高不下，讓許多想買房的人也不敢再有這樣的念頭，不少年輕人離鄉背井來到北部打拼，因為工作性質或發展空間，北部相較其他城市來的有競爭性與更多機會，所以就算生活過得再苦都會選擇留下來，繼續拚出自己的藍圖，而一名男網友指出，和女友交往五年，都是台大畢業，畢業後年薪加總約200萬，存款有500萬，最近又逢適婚年齡，女友吵著要買台北市的房子，男網友覺得房價負擔不起，兩人因此產生衝突，男網友無奈「為什麼不能新北就好」。

女友想買北市學區房，原PO無奈負擔不起(圖/Shutterstock)

一名31歲的男網友在PTT上以「女友吵著要買房，該不該分手?」為題發文，表示兩人因為都是高學歷出生，對教育非常重視。今年31歲的他年薪110萬，女友27歲年薪90萬，兩人每年可支配的資金約130-150萬，而女友希望能在台北市買房，房子條件至少40坪+1車位，地點希望是大安、中正、信義、中山的「學區房」，但男網友市調後發現，隨便一間都要3000-4000萬，覺得龐大的房價實在負擔不起，兩人因此有了爭吵，女友甚至因此提出分手。

原PO不懂女友為何不能接受新北房(圖/中時新聞網)

原PO無奈表示:「為什麼女生不能住新北(深坑、三峽、林口、三重、土城、樹林)就好，覺得自己好難過，拚了一輩子都念第一志願還買不起一個家...」，網友們看到後紛紛點出盲點與建議，「重視學區不是問題，40坪跟教育的關聯是?」、「說服她先從2房開始呀，才30歲，之後賺更多再換大吧」、「台北市蛋黃區是給年收800萬以上資產1億以上的人買的」、「台北市精華區不是受薪階級在買的，認清這點」。

房價飆漲，條件不變的情況下恐只能到別的縣市尋房了（示意圖/Shutterstock提供）

房價飆漲也開始影響到年輕世代的感情，社會現實面逼得所有人不得不追著時間與翻倍成長的經濟跑，如果真的有買房的規劃，不妨多看看不同區域、縣市或降低一點條件，說不定也能買到一個你喜歡又負擔的起的房子呢!