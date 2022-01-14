蔡政府為新竹縣市合併量身強推《地制法》修法，新竹跨黨派立委，今共同出面向市長林智堅喊話，全國為了林智堅一個人修《地制法》，結果他本人不僅未提出升格計畫書，連立院內政委員會考察新竹縣市合併都說是鬧劇、作秀，拒絕出席，林智堅好像已把升格當「許願池」，以為一句話就能讓政府衝去修《地制法》。

立法院內政委員會昨針對合併升格議題，前往新竹縣市政府、議會考察，並舉行修法研討會，但林智堅抨擊此舉是作秀，拒絕派員參加。

對此，新竹縣跨黨派立委林為洲、鄭正鈐、林思銘、賴香伶及高虹安，今集結向林智堅喊話「改制計畫在哪裡？勿讓喜事變鬧劇」。

國民黨立委林為洲表示，前天考察彰化縣時，從縣府到議會全員出動，並備妥升格計畫書，強調申請資料也已送至內政部審議；反觀到了新竹，不僅市府未派人出席，連民進黨立委也只來了1位柯建銘，但到場的新竹縣議員，大家雖有不同聲音，但基本上都認為不該倉促修法，不解林智堅為何不願到場聽取地方意見。

民眾黨立委高虹安則說，彰化縣為了升格，已透過計畫書詳實向中央及社會說明縣內產業的貢獻，及經濟與文化的價值性，但林智堅自去年9月丟出新竹合併概念後，到現在沒有任何評估與可行性計畫，好像把升格當成許願池，只要一句話，就讓政府直接衝去修《地制法》，並對所有認為應審慎修法的人潑髒水，打成反對新竹發展的千古罪人。

高虹安表示，當立法院找了中央官員一同到新竹討論升格，林智堅卻遙遙相望，說考察是鬧劇、作秀，還說當立委就該好好待在立法院審法案，別到地方取暖，「難道林智堅不知道，上個會期，民進黨在內政委員會排了6個地方考察？」當全國都為了林智堅得面對《地制法》修法，他本人卻說考察是作秀，無知與傲慢實在令人開眼界。

高虹安強調，《地制法》的修正，不該只是為了一個新竹市，雖然她是新竹在地的民意代表，但也是中央民意代表，修了一個字，將來全台灣都會適用，如果未來的升格變成中央說了算，甚至可跳多地方議會的反對，那麼，這種倉促魯莽的修法就應該要反對。