中國國務院新聞辦14日舉行2021年全年進出口情況新聞發布會，海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文表示，海關系統科學精準嚴格做到，入境人員全部移交轉運和資訊通報，實現無縫銜接、閉環管理等口岸疫情防控工作。

李魁文表示，2021年以來，海關嚴格規範做好新冠肺炎疫情防控。

一是加強疫情資訊研判。密切監測研判境外疫情形勢，以及病毒變異、防控措施變化等情況，一日一研判；部署陸路口岸海關按照「一口岸一方案」的原則，進一步完善細化工作方案和應急方案，嚴防疫情經邊境陸路口岸傳入。

二是嚴格口岸衛生檢疫。海關從嚴從緊做好入境交通工具的登臨檢疫，對所有入境人員嚴格實施兩道體溫檢測、健康聲明卡核驗、醫學巡查、採樣檢測等檢疫措施，充分排查所有入境人員涉疫風險。強化與地方相關部門的聯防聯控快速回應機制，嚴格做到入境人員全部移交轉運和資訊通報，實現無縫銜接、閉環管理。

三是堅持「人、物、環境同防」。海關按照國務院聯防聯控機制工作方案，對進口冷鏈食品及進口高風險非冷鏈集裝箱貨物，開展口岸環節核酸監測檢測和預防性消毒監督工作；監督航空公司嚴格按照大陸國務院聯防聯控機制有關規定對入境客運航空器開展終末消毒工作。

四是強化個人安全防護。海關強化安全防護制度體系和監督制度落實，加大培訓考核力度，嚴格規範個人防護操作；對高風險崗位工作人員嚴格實施封閉管理，口岸一線工作人員始終保持全員全程疫苗接種，加快推進加強免疫接種，嚴格疫苗接種後個人防護標準不降、措施不減。