桃園市中壢高商學生（案17774）在西堤餐廳中壢中山店打工，因接觸到聯邦銀行健行分行確診行員染疫。教育局長林明裕表示，昨深夜緊急發布停課令，自今日起停課14天，下午將在中壢高商裡設置採檢站，呼籲師生做採檢。

林明裕說，確診的中壢高商學生全班師生總計45人，已全數送往集中檢疫所隔離14天，下午中壢高商將新增1處採檢站，呼籲其餘師生盡快做採檢，不一定要回到學校設置的採檢站，桃園市有設置7處社區採檢站提供民眾自行選擇，希望這次能夠安然度過這波疫情。

針對學校辦理戶外教學、畢旅等活動，林明裕解釋，全市國小、公幼及附幼因孩子活動力高又沒打疫苗，為此市長鄭文燦日前已宣布提前放寒假，15日後的戶外教學、畢旅等活動也全部停止。國中、高中部分因沒有提前放寒假，下周仍可以照常舉行戶外教學、畢旅。

林明裕說明，昨日有某所國中到外縣市進行露營活動，因有學生的家長確診，為了防疫安全，已通知學校拔營返校採檢，目前已經快回到桃園。