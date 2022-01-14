1對已婚男女在偷情時慘遭抓包，最後淫婦慘遭100下鞭刑、姦夫卻只判15下鞭刑。

以保守與嚴刑峻罰而聞名的印尼亞齊省，近日傳出1對已婚男女在偷情時慘遭抓包，最後淫婦慘遭100下鞭刑、姦夫卻只判15下鞭刑的超扯判決。然而，法官卻解釋，由於男子在審理期間否認一切指控，加上沒有足夠證據，在無法證明有罪下，只好輕判15下鞭刑。

《衛報》引述東亞齊檢察官辦公室的阿拉維(Ivan Najjar Alavi)說法，由於婦女向辦案人員坦承自己偷吃小王，法院只能依法條量刑；相較之下，這名已婚的小王卻否認一切犯行。「在審理期間，他甚麼都不承認，否認一切指控。因此，法官無法證明他是否有罪」，最後只好輕判15下。

2018年，這對姦夫淫婦在一處棕櫚油園區幽會時，慘遭人抓包偷情。在法院審理過程中，由於男子堅不認罪，法官最後只能論處「向非婚姻配偶的伴侶表達愛意」之罪，並判30下鞭刑。

孰料男子向亞齊伊斯蘭教法最高法院上訴，成功減刑至15下。相較之下，偷客兄的人妻就沒這麼好運，她因鞭打而哀嚎連連，最後更因受不了而一度暫停鞭刑。

#Indonesia- An Indonesian woman was flogged 100 times Thursday (Jan 13) in conservative Aceh province for adultery while her male partner, who denied the accusations, received just 15 lashes.

📸 pic.twitter.com/FSH4D9RaRu — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) January 13, 2022

在這次執行中，旁邊還有1名與未成年人發生人與人連結的男子也遭鞭打100下。檢察官表示，雖然服刑完畢，但男子還有有期徒刑75個月。

《衛報》表示，印尼亞齊省以穆斯林占多數，該省也是印尼唯一一個實施伊斯蘭教法的地區。依據伊斯蘭教法，觸犯賭博、通姦、飲酒與同性戀等罪行，都將被處以鞭刑。

這段小王與淫婦挨打的鏡頭，也被上傳至社群媒體。鞭刑常常遭人權組織抨擊，卻能激起人類內心的獸性而每次都有數百人圍觀。儘管西方與人權組織一再質疑此一刑罰過於殘忍，甚至印尼總統佐科威也呼籲停止這種行為；但這樣的刑法卻在亞齊獲得強力支持。