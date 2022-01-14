去年韓劇《魷魚遊戲》全球爆紅，劇中人物為了「生活」選擇以「生死」作為賭注，深深打動全球在疫情下掙扎求生的人們，因為現實中，大家就是「魷魚」。

台灣現在也進入「魷魚時代」：低薪、高物價、高房價。即使有工作，勞工也是入不敷出，沒有積蓄、不婚不育，對未來不抱希望。

1111人力銀行針對台灣勞動主力族群（6、7、8年級生）進行的「跨世代竹生存壓力調查」發現，如果快樂是100分，三個世代勞工的平均分數只有45分；他們對於工作最大的不滿，首先是加薪難（60.1%），其次是物價漲（59.1%）、存不到錢(58.4%)。

調查顯示，34%的勞工是月光族，基本上無法存錢，其中近9%的人還必須靠借錢度日；至於66%有錢可存的人，每個月也只能存下11534元。

新北江翠房價8年漲一倍，30多歲的「小家」一家現在還是無殼蝸牛。（宋秉忠攝）

新北江翠房價8年漲一倍，30多歲的「小家」一家現在還是無殼蝸牛。（宋秉忠攝）

30多歲的「小家」自嘲是「2小時富豪」，夫妻兩人有兩個小孩，兩人月薪超過10萬，但只是薪水入帳的那2個小時高興一下；然後房租、保母費（像年前，雖然自己的年終獎金還沒著落，卻必須先給保母年終獎金）、安親班學費，再加上奶粉、尿布，5萬5在月初發薪後就立刻沒了，本來在第二個孩子出生前，還能給父母一點孝親費，現在也付不出。

房價飆漲是「小家」感覺最大的生活壓力，家住新北中和的「小家」8年前剛結婚時，看過江翠國中附近的新房子，當時一坪約30萬出頭，最近再去看房，一坪已飆到快60萬，等於8年漲一倍。

1111人力銀行發言人黃若薇指出，房價飆漲讓不少勞工吃足苦頭，即使實價登錄2.0在去年7月上路，但打房的實際效果有限，根據內政部公布的房價負擔能力指標，去年第3季的全國房價所得比不減反增，來到9.24倍，勞工必須不吃不喝9年才能買得起房；這種情景彷彿「魷魚遊戲」劇情真真切切地投影在現實生活中。

黃若薇表示，買不起房、找不到工作、賺不到錢的邊緣人心境，更令廣大勞工感同身受。