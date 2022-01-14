大雅第一公有零售於1976年啟用，建物老舊、通道狹窄，地方建議遷建大雅鄉公所舊址。（王文吉攝）

立委楊瓊瓔及台中市議員吳顯森建議大雅第一公有零售市場遷建大雅鄉公所舊址。（王文吉攝）

年近半百的台中市大雅第一公有零售市場設施老舊，人氣不如以往。立委楊瓊瓔及台中市議員吳顯森去年爭取中央補助500萬元，改善消防逃生等問題，14日再邀相關單位現勘並爭取異地興建。經濟部中部辦公室同意補助400萬元規劃費，未來若獲前瞻補助，每棟最高1億元。

楊瓊瓔及吳顯森去年向經濟部爭取防疫設施改善補助款500萬元，投入大雅市場改造。14日再邀請經濟部中部辦公室林春菊副主任及台中市經發局長張峯源現勘，爭取前瞻基礎建設經費，遷址前大雅鄉公所公有地「異地改建」，經濟部中部辦公室同意補助400萬元規劃費。

吳顯森指出，大雅第一公有零售於1976年啟用，建物老舊、通道狹窄，若進行耐震檢測，應該不符合安全標準，加上附近無停車場，建議遷建大雅鄉公所舊址。市場旁的大雅永興宮主委朱宗敏說，市場若搬遷，願向市府租用或價購市場舊址，規畫做為廣場兼停車場。

張峯源表示，經發局逐年編列預算進行大雅第一市場環境改善，如增置排風扇、改善排水等。依據法規，公有建築使用超過45年可公告拆除，地方建議「先建後拆」的方向可行，經發局將蒐集攤商、在地意見並納入規畫，若成功轉型，可作為老舊市場蛻變的參考個案。

林春菊說，楊委員去年向經濟部爭取防疫設施改善補助款500萬元，改善大雅市場的消防逃生及管線老舊、配線凌亂等問題，並重整攤台招牌。待結構鑑定耐震詳細評估出爐，同意補助「異地改建案」400萬元規劃費，後續視工程規劃再提前瞻計畫補助，每棟最高補助1億元。

楊瓊瓔感謝經濟部中部辦公室的協助及經費上的支持，盼解決長久以來的市場髒亂問題，她建議「異地改建」地下1層做為停車空間，1樓攤舖、2樓美食廣場，另和民政局及社會局研討結合托嬰、托幼、長照或里民活動中心的多目標使用大樓，將土地活化極大化。

有攤商認為，舊市場遷址恐流失客群，楊瓊瓔表示，市場改建採「先建後拆」方式辦理，興建過程不影響攤商營業。新址就在附近，一樣連接大雅路攤販區，用地更大將近1400平方公尺，建蔽率至少可興建766平方公尺。