台北市動物保護處稽查北市市售寵物食品商品標示計109件，查獲標示不符或未依法申報等違規率高達30％，北市動保處特別提醒，寵物食品業者務必依動物保護法規定完整標示商品資訊，並至「行政院農委會寵物食品申報網」完成資料申報，提升寵物食品安全與福利，維護消費者權益同時可避免受罰。

動物保處今年持續主動抽驗96件市售寵物食品品質，依近3年檢測病原微生物與有害健康物質安全容許量結果，皆符合法定標準，並於官網公布合格名單供飼主選購寵物食品參考。另同步稽查北市市售寵物食品商品標示計109件，查獲標示不符或未依法申報等違規率高達30％。

動保處提醒，寵物食品業者務必依動物保護法規定完整標示商品資訊，並至「行政院農委會寵物食品申報網」完成資料申報，提升寵物食品安全與福利，維護消費者權益同時可避免受罰。

針對寵物食品商品標示稽查，北市動保處說明，抽驗項目主要針對法定之病原微生物與有害健康物質含量檢測，病原微生物包含沙門氏桿菌及致病性大腸桿菌，有害健康物質則有黄麴毒素、三聚氰胺及鉛、鎘、汞、砷4種重金屬。

動保處說，去年在北市販售寵物食品店家採購96件產品送驗，分類有乾飼料59件，罐頭25件、奶製品5件及零食7件，委託專業實驗室進行372件微生物與有害健康物質安全容許量檢測，結果皆符合法定標準。近3年尚無發現危害寵物健康的寵物食品，顯見業者相當注重寵物飲食健康安全。

另外，動保處執行寵物食品的商品標示及產品、業者申報情形稽查，受查商品共有109件，包含乾飼料60件，罐頭25件、奶製品5件及零食19件，其中查獲33件標示不符或未依法申報，佔30％，又以寵物零食標示不合格率最高，計12件。

動保處表示，33件標示及申報違規的商品，己輔導業者限期完成改善，許多業者仍因不了解法規而違規，業者配合改善，尚無被裁罰情形。如有經動保處通知，屆期不改善者，分別可依寵物標示不合格者，處3至15萬元罰鍰，未依法於網路申報產品或業者資訊，處3000至1萬5000元罰鍰。

動保處呼籲，飼主為選購寵物食品，建議優先選擇商譽良好、包裝及標示完整的寵物食品，網路購物前也可至「行政院農委會寵物食品申報網」（http://petfood.coa.gov.tw/web/）查詢產品資訊，進一步瞭解寵物食品的成分，避免買到來路不明的黑心食品。想了解更多台北市寵物食品檢驗結果，可至動保處官網（https://www.tcapo.gov. taipei/)「公告事項」查詢。