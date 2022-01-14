2022九合一大選腳步接近，台北市議員成兵家必爭之地，本屆受惠「韓流威力」的國民黨，以當選29席的好成績，重回議會多數。今年在公投、罷昶、中二補選落幕後，下屆將採保守提名策略，規畫提31席，外加山地、平地各1席，共計33席，地方黨部認為現任議員表現優秀，有信心保住現有席次，目標拚上32席。

台北市共8個選區，分別為士林北投、內湖南港、中山大同、松山信義、中正萬華、大安文山及平地和山地原住民選區。

細數各選區席次，國民黨計畫在本屆「提6上5」的松山信義、「提8上7」的大安文山各多提1席。其中以松信選區最為激烈，僅剩的1席空間就有4人要搶，前國民黨青年團長田方倫、國民黨青年部副主任詹為元、北市青工總會長滿志剛及前北市議員王正德姪子陳俞亦。

大安文山現有7席議員，因現任議員羅智強確定不選，加上多提1席，等於有2席空間，目前身兼黨副發言人的羅智強辦公室主任楊植斗有意接棒，立委賴士葆人馬、下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩也表態角逐。

中山大同、士林北投都提4席，各增加1席的空間，由於中山大同現任3席皆為男性，黨內有意派女棒出戰，包括國民黨台北市黨部副主任委員盧威、新銳主播柳采葳及紐約大學畢業的黨代表董佳瑜都被點名。士林北投則有前總青工會長林杏兒、國民黨發言人黃子哲也有意再戰，爭取1席空間。

本屆提5席全上的內湖南港、提4席全上的中正萬華，今年仍提相同席次，現階段湖港議員陳義洲已表態不選，要交棒給辦公室主任張煥霖。中正萬華因現任議員鍾小平退黨留下1席空間，黨內屬意年輕男棒出線，上次因故退選的林冠勳已積極布局。

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹指出，現任黨籍議員無論老將或新秀，都表現很卓越，替選民爭取不少福利政策，相信現任28席能全數保住，加上每區都有新人表態角逐，粗估就有6名新人搶當議員，不過目前初選辦法尚在研議，要等黨中央決定。