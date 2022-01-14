遠東百貨竹北店今（14）日正式展開試營運，包括饗賓餐旅、和億生活、瓦城(2729)等連鎖餐飲集團看好新竹消費力，旗下品牌均紛紛進駐。其中，饗賓餐旅集團斥資逾3億元、首度以5個品牌同步進駐，看好可望創造逾6億元年營收。

饗賓餐旅集團旗下頂級日式Buffet「旭集」、蔬食Buffet「果然匯」、川菜「開飯川食堂」、泰菜「饗泰多」、吃到飽麻辣鍋「小福利」等5個品牌同步進駐，為續去年3月旭集、饗泰多、開飯川食堂3品牌同步進駐高雄義享天地後，首度以5個品牌同步進駐同一商場。

其中，遠百竹北店的「旭集」為全台第3店，410坪空間設有339席座位，並有2個大型包廂。「果然匯」則以3.0全新店型開出全台5號店，253坪設有284席座位。「小福利」則為全台第2店，143坪空間設有156席座位。

至於位於6樓的「開飯川食堂」則為全台第23店，76坪空間設有94席座位。藏身7樓復刻客家古厝老街區的「饗泰多」則為全台第9店，83坪空間設有100席座位。合計5個品牌同步進駐，共投資近3億元、總面積共近千坪。

饗賓餐旅集團總經理陳毅航表示，遠百竹北店為新竹縣首座大型多功能百貨賣場，集團看好竹北消費力集地理優勢，打破以往展店模式、將5個品牌一舉同步進駐，其中旭集、果然匯、小福利均為首度插旗新竹，看好可望創造近6億元年營收。

和億生活集團亦看好竹北商圈鄰近科學園區、新竹居民平均家庭收入高且消費區域集中特性，旗下「添好運」及「了凡」透過進駐遠百竹北店首度插旗新竹，並分別推出春節限定好運套餐及大雞大利4人分享餐，搶攻年終尾牙與春酒微型聚會商機。

和億生活集團目前全台有12家「添好運」及9家「了凡」門市，此次首度插旗新竹、自14日起試營運、預計20日正式營運。集團規畫今年加快展店腳步，預期今年「添好運」可達15家、「了凡」達11家，持續挹注今年營運成長動能。

瓦城此次則以中菜品牌「時時香」進駐遠百竹北店，為竹北首家、新竹第二家，並推出2道獨家限定菜色、季初開幕三重優惠搶攻市場商機。集團對今年營運成長樂觀，1月規畫接連開出「瓦城」、「時時香」、「大心」3品牌共4家新店，可望為首季營收增添新動能。