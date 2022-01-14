台南市北門區王爺港沙灘昨日上午民眾發現有一條鯨豚擱淺，隨即通報海巡人員搶救。（海巡署南部分署第11岸巡隊提供／劉秀芬台南傳真）

台南市北門區王爺港沙灘昨日上午民眾發現有一條鯨豚擱淺，隨即通報海巡人員搶救。（海巡署南部分署第11岸巡隊提供／劉秀芬台南傳真）

台南市北門區王爺港沙灘昨日上午民眾發現有一條鯨豚擱淺，隨即通報海巡人員搶救，這條保育類「糙齒海豚」下午3點多由成功大學鯨豚研究中心吊車吊往台南市四草鯨豚搶救站救治。

海巡署南部分署第11岸巡隊表示，昨日上午接獲民眾通報，王爺港沙灘發現鯨豚擱淺，隨即通報海巡署第6巡防區指揮部及成功大學鯨豚研究中心共同處理後續事宜。

海巡人員抵赴沙灘時，發現擱淺海豚不斷遭海浪沖上岸並奮力拍打尾鰭，為避免海豚經陽光曝曬死亡，立即將海豚固定扶正保持氣孔暢通並覆蓋溼布，持續以水桶裝海水澆淋。

經海巡人員確認，擱淺鯨豚為保育類「糙齒海豚」，體長及寬大約各為180公分、40公分。下午3時許成功大學鯨豚研究中心及吊車抵達現場，經台南市政府評估，同意將海豚送往台南市四草鯨豚搶救站。

海豚在下午4點10分抵達四草鯨豚搶救站，經重新丈量與測重，長度為230公分，體重107公斤，在獸醫師評估後，先施打鎮定劑後，待藥效生效，進行灌食、傷口清創與擦藥等醫療，期盼在救治後能恢復健康並野放。