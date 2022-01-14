金毓泰設定地上權今日動土，經歷開發過程中幾經波折，在台北市政府與各方努力下，最終由海悅國際承接開發，打造台北站前、西區門戶的新地標。

該案分為A棟與E棟，E棟的1到10樓規劃為台北城市博物館，收藏台北城各區歷史回憶與未來願景，讓具有紀念意義的「台北府考棚舊址碑」保留為常設展以城博館串聯觀光、教育與藝文活動，進一步把台北城市文化推向國際。

作為台北西區門戶計畫重要地標，除了符合5A及辦公大樓標準，將取得綠建築和智慧建築標章，綠化概念也和站前綠廊融合，在屋頂層種下大樹，運用先進工法克服土壤負重與樹根生長問題，將森林帶到天際，為建築注入綠意與生命力。

該案地下連廊與五鐵共構台北車站銜接，以後城北捷、機截、台鐵、高鐵、客運可以從站前往來風雨無阻。並且規劃539個車位，大幅提升大眾運輸轉成便利性，提升大眾運出轉乘便利性，紓解停車問題。台北西區門戶計畫的地下連廊˙串聯各大樓，北車的都市長廊打開台北國門腹地，讓西區門戶變成台北市真正的國際轉運樞紐。

台北市長柯文哲也出席動土典禮，並表示金毓泰設定地上權具有歷史上的意義，從清朝的考棚、台北市議會舊址等，曾經也閒置一陣子，後來2017年10月完成簽約，經過繁瑣的程序包含老樹的處理，今日才動工。

金毓泰設定地上權是西區門戶計畫的起點，連同雙子星大樓等，預計今年可以開工，加上E1、E2以及郵局招商、西寧國宅的改建，預計5、6年後以台北火車站為中心的西區門戶計畫會完全改觀，會很像曼哈頓都是高樓大廈。

金毓泰董事長、海悅國際董事長黃希文表示，希望未來這塊地方可以作為友善建築，該案基座採用崗石、柱列、圓拱設計，高樓層則是以點亮城市的透明光盒為設計概念，使用超白玻帷幕系統，友善通透的建築物。

為了維持外觀設計的乾淨與完整性，黃希文表示，建築物也避免對鄰近台大兒童醫院造成光害，外牆捨棄所有廣告和LED招牌的商業收益。