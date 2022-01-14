立法院今針對「縣市合併改制與地方制度法修法」召開公聽會，與會的學者，大多主張修法不應「因人設事」，而是應從財政收支劃分、行政區劃法先著手，避免「窮縣富都」；但與會的財政部次長阮清華強調，縣市合併後，財源是受到保障的，不至於會影響其他直轄市與縣市政府獲配財源。但與會學者怒轟，這種說法簡直笑死人，若真是如此，那又何必升格？

立法院內政委員會預計將在下周針對《地制法》修正草案進行實質討論，在此之前，國民黨籍的召委林為洲於今日先針對合併升格議題舉行公聽會。

新竹市醫師公會理事長邱國華表示，如果能合併，醫療整合會更好，就像台大在新竹原本有3個分院，後來合併後資源可整合，讓病人受到更好的照顧；且新竹有護國神山，他們值得醫學中心等級的醫院，如果能升格，資源會更多、設備會更好，人才會更多。

新竹市商業會理事長邱文賢表示，縣市升格後，新竹市的交通問題就可迎刃而解；許多在新竹買不起房子的人，未來升格後，就可以在湖口等地區蓋社會住宅，加上興建經軌，就能藉此吸引年輕人前往新竹。

但台北商業大學財政稅務系教授黃耀輝直言，我支持新竹縣市合併，但升格不是偷雞摸狗、因人設事，現在的升格，本身就是個鬧劇。他強調，現在要討論升格，必須先處理三件事，分別是國土計畫、財政收支劃分及行政區劃法，如果只想靠修《地制法》就要讓新竹縣市合併升格，這是破壞制度、來亂的。

台北大學公行系教授紀俊臣表示，直轄市的人口限制設計有其道理，當前行政區劃最大問題是財政，結果今天到場的財政部官員卻說沒關係，看到簡直笑死人，如果真是如此，又何必升格，這根本是不負責任的說法。

文化大學土資系教授李家儂也指出，都市經濟發展需要嚴密的配套措施，用模糊的法律文字空間當國土計畫標準是很危險的事情。

國民黨立委林奕華強調，此次《地制法》只修1個字，把人口條件拿掉，讓政治力成為升格的關鍵，未來如果真的這樣做，政院將得面對為何只有新竹可以升格，其他沒升格的縣市為何不能？體制的大亂，是國之不幸。