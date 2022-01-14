農委會屏東農業生物科技園區建置的「同合農科商務會館」，14日開幕營運，除提供輕食咖啡廳、展賣場、會議訓練教室、住宿、複合式餐飲等多功能生活機能服務外，並結合園區內觀賞水族展示廳、觀光工廠、草間彌生公共藝術及環湖步道生態綠意景觀，打造為屏東地區舉辦商務會議、教育訓練、觀光及休閒旅遊之新據點。

農委會多年來整合產、官、學、研培育資源，輔導農民專業技術養成、初級農業經營及行銷不遺餘力，並推動農產業積極轉型，設立農科園區，提供便捷行政資源、完善軟硬體設施及多項投資優惠。

農委會指出，2006年開園以來，已成功將233公頃腹地面積蛻變成為超過100家農企業投資進駐的產業聚落，引進投資額達140億元以上，更營造六大產業聚落，發揮產業群聚效應，並創造約2600名就業人口數。由於園區進駐率已超過9成，目前擴充165公頃的腹地，園區面積將由現有的233公頃，擴增為400公頃，可再提供近94公頃素地，讓60家以上廠商租地自建廠房，進一步擴大園區產業聚落規模。

農委會表示，在扶植產業加值及創新研發過程中，發現我國農企業以中小型企業為主，組織型態規模不大，公司所晉用的人員面臨無法全面顧及各專業領域之困境。為解決農企業人才培育學用落差及缺工問題，因此積極向行政院爭取經費建置「同合農科商務會館」，打造產業人才培育新基地，協助台灣農企業在產業化及國際化過程中培育所需產業人力，並依照園區六大產業量身訂做專業課程，結合餐飲及旅宿等服務，讓學員可以安心學習，並獲得完整系統化的訓練，將所學運用於企業產品之研發、生產與推廣，對於扶植農企業發展將具有顯著及實質幫助。

農委會指出，同合農科商務會館占地約830坪，分為南、北二棟，北棟1樓大廳設有農產品展示展售中心、輕食咖啡交誼廳；2樓設有數位科技VAR親子遊憩室、VIP貴賓廳及影音娛樂室等空間；3、4樓擁有能容納30至60人的中小型教室及164人的大型國際會議廳，滿足多元會議活動。南棟1樓設有複合式餐飲，提供中西式創意主廚料理、宴席式台菜、歐陸式自助餐等，；南棟2樓以上提供106間獨立主題式客房，每房皆採獨立式空調系統，計有6種房型(VIP、無障礙、和室、單人、雙人及親子房等)，提供來訪學員、商洽人士及所有賓客舒適安心的入住體驗。

未來，農委會指出，將繼續支持農科園區的各項軟硬體建設工作，將產業發展人才培育、在地生活、觀光行銷鏈結在一起，提升農業附加價值，從而增加就業機會及促進地區活化再生。