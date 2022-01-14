擴大海廢等耐隆6回收再利用範圍，台化董事長洪福源表示，在加速產能持續擴充下，第一階段台化在台灣與越南等地，將在今年第四季將回收產製量提升至月產1250噸，占總量的12％，三年後將再提升至17％，來到1750噸。(王莫昀攝)

擴大海廢等耐隆6回收再利用範圍，台化董事長洪福源表示，在加速產能持續擴充下，第一階段台化在台灣與越南等地，將在今年第四季將回收產製量提升至月產1250噸，占總量的12％，三年後將再提升至17％，來到1750噸。

為保護珍貴的海洋資源，減少海洋廢棄物影響生態，台化與世界第二大漁網製造商金洲攜手合作建立回收通路，藉此營造一個永續的經營環境；並於今日進一步由金洲董事長陳加仁及台化總經理呂文進共同簽訂合作意向書，展開深化合作，建構一個生產、使用、回收再利用的全面循環經濟典範。

洪福源不諱言，這項投資成本高，每增加500噸，就要投資10億台幣，但基於社會責任、愛護地球，還是要做，且巿場也需要。

陳加仁指出，過去低端回收，是物理式的，切片後，做成黑色行李箱的輪子，單價很低，現在以台化化學法的回收方弍，價值可以提升5倍至10倍，如製成機能衣原料，讓回收的產品可以產出更好的產品或原料。

做廢料回收，各國發展不同，像是韓國、義大利都有在做，但只有台化發展到POST這一塊，會持續擴充下去，第一階段台化台灣與越南等將在今年第四季回收到每月1250噸，就占總產量約12％，未來3年將再提升至17％，來到1750噸。