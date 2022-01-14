由日本Sony企業在台分公司台灣碩網網路娛樂股份有限公司(以下簡稱So-net )代理的《問答 RPG 魔法使與黑貓維茲》繁中版歡慶7週年，今(14)日宣布與《臺北市立動物園》跨界合作，將動物園的超萌貓科動物於維茲的奇幻世界中變身為擬人化角色，並新增「動物Q&A」題型，讓魔法使們在遊戲的過程中更了解動物的相關知識。此外，So-net 更與臺北市立動物園合作舉辦「尋找維茲的動物夥伴」活動，參與的玩家可獲得限量版7週年維茲周邊套組！

《問答 RPG 魔法使與黑貓維茲》X《臺北市立動物園》合作活動宣傳影片

動物園趣味闖關活動7週年登場 維茲周邊套組大方送

歡慶《問答RPG 魔法使與黑貓維茲》7週年，So-net 遊戲營運團隊特別與臺北市立動物園合作設計有趣的「尋找維茲的動物夥伴」闖關活動，即日起至2月28日止，玩家於動物園中成功蒐集12個維茲的動物夥伴QR CODE，即可至遊客中心兌換束口袋、口罩掛繩、便條紙、夾鏈袋、明信片等7週年限定周邊套組，歡迎大小朋友一起來挑戰！

玩家參與臺北市立動物園闖關活動 可獲7週年維茲周邊套組

故事大綱：

動物園中的「貓科」動物們嚮往著無拘無束的自由生活，在流星雨的夜晚許了個願望，竟然穿越到了庫耶斯．亞利亞斯，好奇心爆棚的「貓科」動物們四處探索的時候遇到了魔物，幸好有戰鬥力強大的動物可以化解危機。而他們在四處探索的同時，魔法使也接到了委託，表示最近郊外有沒見過的「魔物」引起不小的騷動，況且那塊區域還沉睡著傳說中的可怕魔物，要是把他吵醒就不好了，所以希望魔法使前去查看情況。

來到這塊區域的魔法使發現，其實只是一群充滿好奇心，又希望可以回家的「貓科」動物們，便決定要幫助他們返回動物園。傳說只要在流星雨的夜晚登山山頂的最高峰，就可以打開異世界的門，但山頂上棲息著傳說中的可怕魔物…。

魔法使們，1月14日起一起跟著維茲來協助動物們返回動物園！

本次與《臺北市立動物園》合作活動分前、後篇推出，後篇活動開放時間將於《問答 RPG 魔法使與黑貓維茲》官網公告。

活動內容：

【活動1】【黑貓維茲7th Anniversary】精靈贈禮

活動時間： 2022/1/14 15:00 ~ 2022/2/16 23:59

Pt獲得時間：2022/1/14 3:00 ~ 2022/2/16 2:59

活動內容：活動期間內可經由每日登入、完成指定mission來獲得活動Pt，每次只要累積滿100活動Pt，就可開始抽選自己喜歡的卡片。

【活動2】7 Anniversary合作紀念登入獎勵

活動時間：2022/1/14 3:00 ~ 2022/2/13 2:59

活動內容：登入遊戲達指定天數，就可獲得7 Anniversary合作紀念登入獎勵！除了轉蛋券以及水晶外，還可獲得3種屬性的限定精靈【L】萬歲其實是威嚇 小貓熊，登入滿第15天還可以進行一次【貓貓貓自由行！限定轉蛋】的免費10連抽。

萬歲其實是威嚇 小貓熊

【活動3】《臺北市立動物園》合作關卡【動物園→庫耶斯 貓貓貓自由行】開放

活動時間：2022/1/14 15:00 ~ 2022/2/13 23:59

活動內容： 7週年《臺北市立動物園》合作限定關卡【動物園→庫耶斯 貓貓貓自由行】開放，活動關卡會隨機出現「動物Q&A」題型，並可藉由活動獲得【叢林中的霸主 孟加拉虎】以及【暗夜的資深獵人 褐林鴞】。

叢林中的霸主 孟加拉虎

暗夜的資深獵人 褐林鴞

【活動4】【貓貓貓自由行！限定轉蛋】開放 贈送首10抽免費

活動時間：2022/1/14 15:00 ~ 2022/2/13 23:59

活動內容：開放「貓貓貓自由行！限定轉蛋」，轉蛋機內有機會獲得以下卡片；此外，活動期間首次10連抽免費，每次進行10連抽將可獲得貓肉條x1；且只要10連抽達指定次數即贈送活動限定的「貓科一家親福袋」。

凌霜竹箭中 大貓熊

花面果子狸 白鼻心

淺山精靈 石虎

山林間的引路者 雲豹

雪山中的貴族 歐亞大山貓

2022/1/14 15:00 ~ 2022/1/24 23:59活動期間，每次於「貓貓貓自由行！限定轉蛋」累積或每次消耗達指定門檻，即贈送超好康福袋回饋。其中更包含活動限定精靈「草原上的王者 獅子」、「成群結隊的獵捕者 斑點鬣狗」！只要累積儲值滿指定金額，則直接贈送【動物園→庫耶斯 貓貓貓自由行】限定精靈。

草原上的王者 獅子

成群結隊的獵捕者 斑點鬣狗

【活動5】【動物園→庫耶斯 貓貓貓自由行】圖鑑蒐集

活動時間：2022/1/14 15:00 ~ 2022/2/20 23:59

活動內容：玩家在遊戲中獲得對應的【動物園→庫耶斯 貓貓貓自由行】限定精靈，當圖鑑點亮後即可完成任務，並獲得限定卡片【在林中伺機而動 花豹】。

在林中伺機而動 花豹

【活動6】888轉蛋機開放

活動時間：2022/1/14 15:00 ~ 2023/1/13 23:59

活動內容：【888轉蛋機】開放，總計有10次免費10連抽以及8次免費單抽，在抽卡後可參與翻牌活動，只要翻到閃亮的貓肉球，就可再次進行10連抽，若沒有抽到閃亮貓肉球，則可在隔日繼續挑戰。

【活動7】老手回娘家登入送 累積登入mission加碼送

老手回娘家登入送活動時間：2022/1/14 03:00 ~ 2022/2/13 02:59

累積登入加碼送活動時間：2022/1/14 15:00 ~ 2022/2/13 23:59

活動內容：玩家登入遊戲滿足指定條件，可獲得對應的水晶獎勵；累積登入達指定門檻可獲得加碼獎勵。

【活動8】新功能開放 個人頁面交換所更新

活動時間：2022/1/14 15:00起

活動內容：更新個人頁面交換所及開放以下功能–等級上限開放1300、競技場追加新類型＆新段位、問答競技場新增國語領域、調整答題技能、追加答題Tips。

【活動9】你的書追加開放 舊卡開放再進化

活動時間：2022/1/14 15:00起

活動內容：你的書追加開放【甚是七彩斑斕！艾尼格瑪之花～機智公主和七位艾尼格瑪～】、【喰牙RIZE4 Forbidden Avarice】、【黑貓維茲地下城 HEAT】以及【黑貓維茲地下城 COOL】等，並開放多張日版及繁中版活動精靈再進化。

※詳細活動內容依《問答 RPG 魔法使與黑貓維茲》官網公告資訊為準

※以上列出卡片為最高階狀態

※免費10連抽於每日15:00更新

※So-net營運團隊保有活動最終修改與詮釋之權利

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