前國民黨高層張榮恭去年2月帶著愛犬，在陽明山社區住宅內，遇到王姓女住戶帶2隻狼犬溜狗，未料其中一隻狼犬並未繫繩，立刻撲向張榮恭的愛犬攻擊，張立刻抱起愛犬保護，但卻遭到狼犬撲倒攻擊，造成張手腳等部至少十餘處撕裂傷，士林地院依過失傷害罪判狼犬王姓女飼主拘役55天、可易科罰金5萬5000元

根據判決書記載，王姓女子與張榮恭夫婦同住在陽明山白雲山莊社區，民國110年2月13日下午3時許，王女在社區花園內遛狗時，解開名為「瑪莉」狼犬之牽繩，且未替「瑪莉」配戴防咬嘴罩及其餘安全設備，也未時刻跟隨在「瑪莉」身旁，任由「瑪莉 」在上開社區奔跑走動。

剛好張榮接獲管理員通知下樓欲關閉車輛車燈，張榮恭於是帶著愛犬「花花」陪同，才剛走到樓梯間時，發現「瑪莉」正在追趕「花花」，張榮恭遂上前制止，卻遭「瑪莉」撲倒在地並啃咬攻擊，導致張榮恭手腳有10餘處擦傷，事後向王女提告。

張榮恭證稱，他下樓時「花花」跑在前面，當走到1 樓樓梯間時，發現「花花」朝我跑過來，後面有一隻沒有牽繩的狼狗在追「花花」，「花花」就跑他的身後，他見狀立刻將「花花」抱起。

但狼犬「瑪莉」當時沒有繫繩子就直接撲在張身上，造成他當場跌倒，這時「瑪莉」壓在他身上的時間大約幾十秒，張嚇得大叫掙扎，但「瑪莉」一直要持續攻擊，他就用手去擋導致手腳受傷。

張榮恭表示，後來他看到王女牽著另一隻狼犬走過來，太太聽到他的叫聲後也立刻衝下樓拉住瑪莉，王女在場都沒有喝止「瑪莉」就帶著2隻狼犬回家，那時我全身是傷，地板上一灘血跡。

但王女矢口否認有何過失傷害犯行，辯稱：「我飼養的狼犬「瑪莉」並沒有咬傷張，「瑪莉」是咬傷告訴人養的狗「花花」。

法官審理後認為，飼主應防止其所飼養動物無故侵害他人之生命、身體、自由或財產，王女承認犬隻本有其危險性，竟疏未注意，未以繩索、鍊繩牽引其飼養之狼犬「瑪莉」，也未為「瑪莉」配戴防咬嘴罩及其餘安全設備，任由狼犬「瑪莉」四處遊走、追趕張榮恭所飼養之「花花」，導致張男上前制止而遭「瑪莉」撲倒在地並啃咬、攻擊而受有傷害，王女顯然違反上開注意義務而具有過失，依過失傷害罪判王女拘役55天、可易科罰金5萬5000元。可上訴