弘光科技大學運動休閒系學生林曉郁參加健美賽包辦奪1金1銅兩面獎牌。（王文吉攝）

弘光科技大學運動休閒系學生林曉郁(左)、李承翰(中)、葉明均(右)在校內健身房重訓練健美。（王文吉攝）

弘光科技大學運動休閒系學生李承翰(左)、林曉郁(中)、葉明均(右)參加健美賽奪1金2銅。（王文吉攝）

弘光科技大學這學期成立健美隊，3位成員參加111年台灣先生健美錦標賽，獲得1面金牌、2面銅牌，其中，田徑出身的林曉郁在比基尼160公分級、健體不分級2個項目分別奪金摘銅。她透露，家人起初反對她練健美，後來用成績說服家人「我不是金剛芭比，身形線條很美！」

運動休閒系主任吳海助表示，大二林曉郁、葉明均、李承翰，在講師劉宗翰的指導下，賽前展開飲食控制，成軍不到1年，便取得全國比賽1金2銅獎牌，首次參賽的李承翰練習3個月，便拿到第5名成績，也很難得。

從小練田徑的林曉郁說，3個月前在教練帶領下，開始正式練健美，首次參賽要穿比基尼泳裝與高跟鞋，「這是我有史以來第一次這樣穿」，不過，站在台上不怕被看、也不緊張，自信向評審展現肌肉線條，感覺還不錯，上周再參加第3場比賽時，便獲得冠軍。

除了教練指導外，林曉郁每天花3個小時自主練習，比賽前進入「減脂期」，嚴格控制總熱量，自己烹調食物，1天只吃1375大卡，讓身形雕塑的更明顯。

不過，林曉郁透露，一開始練健美，父母並沒有支持，擔心女生像「金剛芭比」不好看，但是，她把每次練習、比賽的影片給家人看，比賽奪牌，家人才慢慢接受，連阿公、阿嬤也很關心比賽結果，還誇讚「阮孫有夠水！」

獲得第3名的葉明均說，以前覺得自己太胖，才想重訓讓身體變得健康。加入健美隊，在教練指導下，一個禮拜練習5天，重訓2小時，再做有氧運動1小時，1天最多運動3小時，參加了3場健美比賽，這次獲得最佳成績第3名。