陳清龍指出，今年的「水岸花都-福葫生豐」光影走廊，呼應著豐原的舊稱葫蘆墩，期待能帶給民眾聲光影音的五感體驗。（市議員陳清龍提供）

迎接虎年到來，無黨籍台中市議員陳清龍、台中市繁榮葫蘆墩促進會，再度出錢出力募集百餘萬，在豐原區豐原國小前設置「水岸花都-福葫生豐」光影走廊。市議員陳清龍說，今年的光影藝術走廊，將於1月15日晚上6點點燈，點燈當天另有豐原國小國樂團，以及玉山高中太鼓團演出，光影展設的呈現，搭配現場音樂的演出精彩可期，相信民眾可以沉浸其中，提前迎來新年的氣氛。

陳清龍指出，今年的「水岸花都-福葫生豐」光影走廊，長達300公尺光廊，高7公尺、寬3公尺絢爛的巨大葫蘆主題燈，呼應著豐原的舊稱葫蘆墩，而一旁圍繞的璀璨稻穗燈和涓涓流水葫蘆墩圳，三者互相搭配，期待能帶給民眾聲光影音的五感體驗。

陳清龍強調，15日晚上將由市長盧秀燕、台中市議員陳清龍、水利局長范世億、台中市繁榮葫蘆墩促進會理監事及顧問等地方仕紳共同點燈開鑼，讓民眾搶先感受過年氣氛；光影展將持續至元宵節過後，民眾可就近賞燈，和家人團圓感受佳節歡愉氣氛。