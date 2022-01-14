韓國央行14日（周五）宣布升息一碼，這使基準利率回復至疫情前水準，也是該央行半年來第三度調高利率，希望藉此抑制節節攀升的通膨和不斷增長的家庭負債。

韓央行貨幣政策委員會將利率調升25個基點至1.25％，寫下2020年3月以來最高水準。根據路透調查35位分析師看法，其中25位預期升息一碼。

在此波全球央行撤回緊急振興措施趨勢中，韓國始終位處前鋒，在去年8月成為疫情以來第一個升息的亞洲國家。

通膨竄升使得韓國決策者必須採取行動，去年整體消費者通膨勁揚2.5％，創2011年以來最高。