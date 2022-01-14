台宏（宏都拉斯）自由貿易協定（FTA）第17號決議文經雙方相互通知完成國內必要程序後，於14日生效，自宏國進口肉類等25項產品調降至零關稅。

我方同意立即調降關稅至零的宏國進口產品品項，包含肉類產品、乳製品、馬鈴薯、酪梨等25項。

國際貿易局表示，第17號決議文緣自108年3月在臺北舉行的第3屆臺宏FTA執行委員會會議，由時任本部沈部長榮津及時任宏國經濟發展部傅哲倫（Arnaldo Castillo）部長共同主持，會後雙方簽署第17號決議文，我方同意調降宏國肉類產品、乳製品等前述25項輸臺產品關稅至零，後續經相互通知完成必要之內部法律程序後，於今日生效。

臺宏FTA生效迄今已逾13年，雙邊貿易額從2007年6595萬美元增加至2021年1.48億美元，成長125％。宏國主要輸台產品包含冷凍海鮮、咖啡、牛肉等產品，其中冷凍蝦更是我第1大進口來源。

國際貿易局表示，期盼台宏業者可善用FTA利基持續深化合作，開拓更多的產業合作及貿易商機。