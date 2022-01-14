高雄捷運貓站長「蜜柑」14日前往南投縣，參加集集鎮公所舉辦的「2022集集車站一百歲生日慶暨貓站長就職典禮」，與全台100多位鐵道迷共同歡慶集集車站啟用一百年，在集集車站大合唱生日快樂歌，並見證由陳紀衡鎮長與集元果觀光工廠聯合收編的橘貓「龍蕉Sun」正式受聘擔任集集車站貓站長，進行鐵道貓站長文化交流，及分享「蜜柑站長」2022桌曆與造型小提燈給現場的好朋友。

高捷貓站長「蜜柑」在2021年9月通過貓站長面試及完成新進員工訓練後，被分派到橋頭糖廠捷運站值勤，小時候睡覺會捲成一顆橘子狀的「蜜柑」擔任站長後人氣爆棚，認真執勤、服務旅客的畫面，除了吸引許多遊客特地前來探望外，更有幸讓國家元首蔡英文總統及高雄市長陳其邁也曾前往探班慰勉。

原本也是流浪貓的「蜜柑」，為了鼓勵全民能以認養代替購買，一起寵愛毛小孩，也與高雄郵局聯手做愛心，發售高雄限定的公益個人化郵票。正巧2022年為虎年，集集鎮為保育類野生動物石虎推出一系列的主題活動，盼能喚醒民眾對石虎保育的關心，而由民眾投稿與票選命名的「龍蕉Sun」【名字來自集集鎮最美味的香蕉、火龍果，還有溫暖的Sun(太陽)】，也選在集集車站一百歲生日的這天正式就任，呼籲大家一起來關懷流浪動物。

台灣鐵路集集支線的集集車站，建於大正十年(1921年)，大正十一年(1922年)1月15日通車，1999年遭遇921大地震，2001年在各方協力下重建完成，轉型為台灣著名觀光鐵路之一，終於在今日2022年1月14日邁入一百歲。在集集鎮公所的號召下，全台鐵道迷齊聚一堂慶生，高捷橋頭糖廠貓站長「蜜柑」亦率領同仁特地北上祝賀，兩隻可愛的橘貓首度同框，一起玩耍、愛撒嬌的模樣也吸引民眾舉起手機拍不停。高捷公司表示：「很榮幸這次受邀參加集集車站一百歲生日慶暨貓站長就職典禮，和「龍蕉Sun」一同推廣鐵道文化。大眾運輸是民眾最安全方便的交通工具，也誠摯歡迎外縣市的旅客來高雄一遊，高雄捷運及高雄輕軌將持續提供大家安全又可靠的乘車環境。想掌握「蜜柑」站長的日常動態，歡迎關注蜜柑站長官方IG：krtcmikan或高雄捷運x高雄輕軌臉書粉絲團獲得最新資訊。」