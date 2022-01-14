臻鼎科技集團（4958）14 日於成功大學光復校區歷史系館，舉行「恆春半島外來入 侵種銀合歡移除復育造林」簽約儀式及「2021 綠色科技論壇暨論文頒獎典禮」。

臻鼎科技集團以「發展科技、造福人類、精進環保、讓地球更美好」做為經營 使命，長期關注聯合國永續發展目標(SDGs)，有鑑於恆春半島長年受外來種銀合歡 入侵影響，其生長力極強而排擠原生植物之生存空間，造成當地其它原生物種多樣 性下降，銀合歡原產中南美洲，早期被引進至臺灣地區種植並作為紙漿、燃料及飼 養家畜之用，逐漸使恆春半島森林生態系劣化，並改變生態環境，是目前亟待解決 的生態難題。

因此臻鼎科技集團計劃與林務局進行為期三年，每年捐贈認養國有林造林地及投入「恆春半島外來入侵種銀合歡移除復育造林」計劃，由林務局執行栽植撫育工 作，透過銀合歡移除復育作業，建立生物多樣性的動植物群落，加速動植物群演替， 復育恆春半島之原生的熱帶植物群落，恢復原有豐富的生態鏈，也為我們的環境再造搭建產業界之間的橋樑。