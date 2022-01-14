林業試驗所14日指出，扇平森林生態科學園區過去是南部最佳的生態旅遊景點，受到2021年7~8月份西南氣流影響，連續劇烈大豪雨，造成扇平林道受創嚴重，經六龜研究中心積極搶修及維護，已重新開園。

林試所指出，由於受到近年來劇烈氣候影響，扇平林道路面寬度較早期為狹窄，且仍有三處規模較大崩塌坡面仍無法處理，基於安全考量，僅限9人座以下小型車輛通行。

林試所表示，受限於部分林道在雨季或颱風季（5~10月份）常會發生無預警之落石，安全通行仍有疑慮，因此扇平目前維持在乾季時有適度對外開放，民眾可利用園區官網之線上入園申請功能來申請，另外園區也有提供預約解說服務，現場由專業解說志工提供服務，時間以1~2小時為限，可於申請入園時一併提出申請。

林試所指出，現在的季節是參訪扇平最適時間點，氣候乾爽宜人，從1~3月份可陸續觀賞到梅、李、杏、流蘇、桃、山櫻花、杜鵑花及茶花等木本花卉等，均會陸續開花，讓扇平自然環境中，增添不少色彩性；在3~4月夜間更可以在生態池旁及山邊溝旁觀賞到成群的螢火蟲；在園區樹本標本園附近也可欣賞到多達數千隻紫斑蝶的翩翩蝶蹤。

另外，林試所表示，園區內常常可不期而遇的看到山羌、野免、山豬、食蟹獴及台灣獼猴等哺乳動物，在扇平溪畔或水池邊可聽到群蛙鳴唱；在扇平的每日清晨，更可聽到清脆悅耳的蟲鳴與鳥叫聲。

林試所六龜研究中心主任蔡佳彬表示，現今的扇平除了保有豐富的生態資源，也保有特殊的研究歷史，諸如日治時期的金雞納研究史及日式歷史建物-五木齋，光復後相關林業研究所?留下來小面積試驗林地及特色木建築-自慶堂等，而林試所將這裡營造為中低海拔森林研究的重要據點，為了讓更多人接近自然，並了解林試所的基礎研究，進而將此地這裡規劃為研究與教育並重的場域，成為推廣自然生態教育的良好場所。