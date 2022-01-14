就許多方面來說，解放軍055型萬噸驅逐艦是對美軍神盾驅逐艦的回應。它們體型龐大，全副武裝，在護衛解放軍航母上，扮演了帶頭的角色。而新情報顯示，中方正在打造新一批055型驅逐艦。

據《海軍新聞》（Naval News）網報導，中方海軍055型驅逐艦已有8艘下水，無疑是解放軍令人印象最深刻的水面艦，因此自然也最受關注。如今新情資顯示，至少還有兩艘在大連打造。055型驅逐艦首艦「南昌」是在2017年6月下水，從那時起，大連和上海就在打造另7艘新艦。這些驅逐艦重1.3萬噸，比美國的神盾艦大了約1/4，是目前世上在建的最大水面戰艦。

20年前，中國戰艦遠遠落後西方和俄羅斯。當美國打造有防空系統的驅逐艦時，中方戰艦只有短程飛彈。起碼就整體來說，如今055已可和美國的提康德羅加級（Ticonderoga-class）飛彈巡洋艦相比。

055擁有最新的346B型相控陣雷達，就戰鬥來說，它和神盾戰鬥系統（Aegis combat system）究竟高下如何，目前還不清楚，但可以確定的是，解放軍的系統正在成熟，並在穩定改良。

而在武器方面，055有112個垂直發射單元，但提康德羅加級則有122個，儘管055的較少，不過卻更大也更深。而這很可能反映出不同的需求和優先考量，並不在於技術能力。由於中方戰艦較強調反水面作戰，因此它們能搭載「鷹擊」-18超音速反艦巡弋飛彈。這些現代大型飛彈和提康德羅加級所搭載的「魚叉（Harpoon）」反艦飛彈成對比。提康德羅加級最多能搭載8枚「魚叉」，而055則能武裝遠比那更多的「鷹擊」-18。