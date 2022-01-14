乾杯集團旗下兩大品牌「乾杯燒肉居酒屋」與「黑毛屋」進駐遠東百貨竹北店，於即日起試營運、20日正式開幕。乾杯集團今(111)年海內外拓點雙箭齊發，展店目標上看15家，截至目前共57家分店，其中台灣37家、中國大陸20家，在審慎觀望疫情發展之中，持續追求集團營收穩健成長。

看好新竹居民高所得與百貨集客力，乾杯集團去年首度將旗下「黑毛屋」插旗Big City遠東巨城購物中心，創下一個月500萬的佳績，顯示消費力道強勁，此次再次鎖定新竹縣第一座百貨商場「遠東百貨竹北店」，引進「乾杯燒肉居酒屋」與「黑毛屋」兩大品牌進駐，以雙品牌之姿展現集團雄心。藉由百貨新開幕的集客力，加上春節長達9天連假的助攻下，有望為集團挹注亮眼營收。

全台氣氛最High的燒肉店-乾杯燒肉居酒屋，新竹第二間分店選點於「遠東百貨 竹北店」7樓，49坪空間設有76席次，門面以台式木門設計呼應客家古厝主題，傳遞出在地文化的懷舊情愫，往室內延伸，漸漸轉化成乾杯經典的日式懷舊風格，以經濟高速發展的昭和時期「鐵道下熱鬧的居酒屋」為設計概念。

乾杯追求牛肉原始的好滋味，堅持選用穀物肥育的澳洲和牛，全程冷藏配送並歷經時間的熟成，品質深獲消費者的好口碑，人氣餐點「究極厚切牛舌船盛」，一口氣舖滿高達25片澳洲冷藏厚切牛舌的，是乾杯必點的招牌美味，以獨家烤肉醬醃製的「乾杯牛五花」，鹹甜風味搭配台灣越光米飯，十分下飯，是經典的吃法之一。

位於6樓的日本和牛鍋物專賣店「黑毛屋」，為乾杯集團旗下高CP值的鍋物品牌，以涮涮鍋、壽喜燒、水炊鍋、摩滋鍋日本四大鍋物為基礎，搭配A4~A5等級日本和牛、西班牙Bellota伊比利豬、澳洲和牛牛小腸、雲林產黑羽土雞等高品質肉品，並標榜「日本和牛最低680元起、伊比利豬580元起」的親民定位，成為許多饕客日常美味的選擇。

「黑毛屋竹北遠百店」擁有38坪空間，全開放式設計使視覺更顯寬敞，設有經典的U型吧檯、雙人、四人桌，共42席。空間設計延續日式和風風格，茜紅色土壁搭配淺色系木樑、格柵，再以有吉祥之意的葫蘆型吊燈點綴，散發出溫暖的靜謐感氛圍，呼應著「黑毛屋」暖心、暖胃的品牌DNA。

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