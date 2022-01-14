校園無障礙設施推動行之有年，卻還有不少學校只有做半套，甚至連教育部委辦的「台灣大專院校無障礙校園地圖」無法瀏覽，大學校園無障礙不應該淪為口號，要求教育部應盡速重啟，並參考學生經驗，制定無障礙空間長期優化計畫。

民眾黨團立委賴香伶、黨團副總召高虹安今偕同淡江大學視障資源中心老師楊聖弘、社團法人台北市行無礙資源推廣協會社工師游鯉綺和《政大學聲》總編輯程心舉行記者會，呼籲政府重視身心障礙者權益。

賴香伶表示，《特殊教育法》第33條明訂「學校須依身心障礙學生需要，提供無障礙環境」，教育部每年也編列約1億元預算，協助改善各大專院校的身障福利措施，但不少學生反映，校內無障礙設施並沒有發揮應有的功能，以彰化師範大學為例，教學與行政大樓的無障礙坡道實際使用時過於陡峭，對坐輪椅的學生非常不友善。

賴香伶說，現有政策是教育部每學年度請學校於「校園無障礙設施管理平臺」，填報校內無障礙設施狀況，以及是否符合法令規章，另外也會公告學校可申請補助大專校院改善無障礙校園環境案，審核學校計畫後再核撥補助款。但審核時並未採納學生使用經驗，為改善品質及使用效能，教育部應要求學校提報核銷補助資料時，涵蓋學生實際使用經驗回饋，減少不符合需求的設施。

高虹安更指出，尋找哪裡有無障礙設施的「台灣大專院校無障礙校園地圖」（U-CAT），網站已經掛掉1年，教育部花1年9個月、斥資1263萬元委辦打造，如今登入只會出現「TIMED_OUT」伺服器連線時間過長，沒有回應。

高虹安說，教育部做事不要只做半套，要求盡速重啟U-CAT，以及加速無障礙環境資料建置，讓身心障礙學生在校園內通行時，也能上網查詢哪邊有設施可以使用，履行CRPD「可及性／無障礙」的精神。