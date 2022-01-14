潮州土狗。（橘牆提供）

音樂直播品牌《橘牆》，由音樂跨界時尚DJ 冠軍 DJ QuestionMark經營近2年、累積上百集節目的Twitch頻道。今年12月將推出全新一季升級企劃—《橘牆2.0》，8場線上直播音樂節目結合線上拍賣會，由近30組新生代潮流藝人參與。1月倒數最後2集，壓軸登場的是22日陳芳語領軍Jinbo、Albert呆伯特．15日則是「金曲金音加持男神之夜」呂士軒、YELLOW黃宣、LINION。

《橘牆2.0》透過直播平台「抖內」互動參與機制，讓觀眾以最直接方式支持喜歡的藝人。《橘牆2.0》除了音樂，最大亮點之一就是「拍賣頻道」，每組音樂人帶來私藏個人物品，在直播節目讓網友競標，任何意想不到的物品都有機會在橘牆拍賣頻道出現。上週六 DJ Mr.SKIN 賴皮把去年因疫情關閉夜店Cocco Taipei 從招牌、店內紅燈籠到大型鱈場蟹裝置等都出清零元起標，引起現場瘋狂競標，當晚所有拍賣品創下近10萬元最高紀錄。

「新世代炸藥雙人組」禁藥王＆栗子，更把自己「一個下午的時間」拿出來競標，得主獲得禁藥王＆栗子6小時時間，可任意指定共度方式，最後以9000元成交，他們笑說：「陪你做任何事，但不能叫我們唱歌、脫衣服，除非我們想脫、相唱，視情況脫，但是不能仙人跳，公共場合見面不約私人場所，室內要確認過安全。」潮州土狗號稱拍賣自己私藏的球棒，最後以2088元售出，沒想到結標後他竟無厘頭表示，其實球棒是他在大賣場以338元購入的，誠實自招笑翻現場所有人。

《橘牆2.0》由DJ QuestionMark擔任節目主理人，邀請近30組來賓，八集節目風格橫跨嘻哈、電音、R＆B、動漫等，將帶給線上觀眾多元直播派對現場、最優質紮實的音樂內容。上週六邀請到紅遍各大夜店及音樂節，有著翻新台灣DJ里程碑的《國語作業簿》以及驚喜嘉賓美麗本人，DJ連番上陣播放華語金曲，更有滿滿30分鐘的「力宏敢」，把夜店瞬間變成大型KTV。《橘牆2.0》本月最後壓軸2場，限量門票在TixFun、KKTIX開賣。