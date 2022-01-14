資深演員楊懷民曾是紅遍全台的「葉青歌仔戲當家小生」，不過在傳統戲曲的黃金年代結束後，他的演藝生涯也受到劇烈影響，不得不轉戰螢光幕，拍起電視劇。不過在拍攝他的代表作之一《神機妙算劉伯溫》途中聲帶受傷，從此成了啞嗓，接著又連續長了兩顆腫瘤，近年逐漸淡出演藝圈。然而，近期卻爆出他曾兩年燒光四千萬積蓄，究竟發生什麼事？

現年68歲的楊懷民在歌仔戲、電視劇都有多部代表作，演藝事業更跨足戲劇幕後製作與廣播主持，可說是全方位藝人。不過他的健康狀況一直不佳，2005年在拍攝《神機妙算劉伯溫》的途中，讓他的聲帶受了傷，又為了不延誤劇組拍攝而導致延誤就醫，讓他聲帶纖維化，從此變成啞嗓。

楊懷民的喉結、甲狀腺先後長出腫瘤，健康狀況亮起紅燈。（圖／中時資料照）

不僅如此，在五年後楊懷民又被檢查出聲帶旁的喉結處長了2公分大的腫瘤，因為擔心傷到聲帶而遲遲沒有動刀，結果不只腫瘤長大成3公分，甲狀腺又被發現長了新的腫瘤。隔年因為接到演出，只得冒險先割掉已3公分大的舊腫瘤，所幸只是讓聲音變低，並且不能夠長時間說話、需要多喝水。健康狀況亮起紅燈，只能淡出演藝事業。

楊懷民將救援流浪狗視為人生志業，兩年內付出四千萬元積蓄。（圖／中時資料照）

淡出演藝圈的楊懷民，開始投身公益，除了為獨居老人發聲，更與友人在宜蘭冬山買地蓋狗園，成立《飛翔蜜境》集結救援、醫療、送養、收容、照養流浪毛孩的園區，短短兩年就為了流浪狗燒光四千萬積蓄。為了能持續救援流浪狗，他也復出拍攝八點檔，如2018年演出三立《金家好媳婦》中的民哥，堪稱「資深藝人第一暖男」。