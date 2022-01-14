貴州茅台虎年生肖酒市場炒作價格飆升達人民幣6000元（約新台幣2.6萬元），相較建議售價漲幅高達140%。業界人士認為，生肖酒有收藏價值，目前價格被炒作，春節過後，貨源多、價就掉。

貴州茅台5日發表虎年生肖酒，這是貴州茅台連續第9年發行生肖酒。虎年生肖酒中53度500ml品項建議售價人民幣2499元（約新台幣1萬800元），目前市場上仍未有現貨，炒作價格卻已喊到人民幣6000元，甚至更高。

中國證券報指出，茅台虎年生肖酒53度500ml品項最受關注，市場喊價翻了一倍，有大型經銷商推估，現在預訂也不保證在春節前拿到貨，推估後續價格還會漲。電商平台上有喊出7000元售價，月銷單量72筆。

報導引述大型經銷商意見表示，春節前是茅台消費旺季，供不應求、價格上漲是常態，除了生肖酒，普通茅台酒也缺貨。生肖酒是限量款，有收藏價值，目前羊年生肖酒最具收藏價值，再者是馬年生肖酒。

報導引述業界人士提到，茅台酒並非穩賺不賠投資，牛年生肖酒一度炒作到人民幣8000元，現在價格砍半僅剩4千多。白酒行業分析師、知趣諮詢總經理蔡學飛說，供給量加大、需求正常化後，生肖酒多會在春節後價格回落。

蔡學飛認為，為了進軍世界500強，茅台集團必然會加強銷售合作夥伴與價格管理。茅台集團的政策是行業風向指標，必須符合國家對於酒類健康持續發展的要求。因此，未來茅台集團發展重心仍會在價格穩定、生態環保和發揮區域經濟槓桿作用等面向。

瀟湘晨報引述茅台酒經銷商分析，2021年茅台酒銷量和開瓶率都趕不上過往，市場熱度正在消退。這幾年茅台酒的漲價是很大的泡沫，這些酒主要在經銷商和白酒收藏愛好者間流動，沒有到真正的消費者手中；2021年茅台酒接盤的人少了，市場流動性變差。

證券服務平台和訊財道14日剖析指出，茅台市場炒作價格飆高，通常這是拉抬白酒概念股的時候，以茅台為首的白酒概念股卻價格跳水，原因有2個，第一，2021年很多機構資金業績慘澹，資金需要調倉換股，白酒概念股作為機構重倉股受影響；第二，幾千元、幾百元的白酒龍頭在這個階段持續呈現資金出逃跡象。（編輯：李雅雯/沈朋達）1110114