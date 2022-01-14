國民黨從4大公投、中二、罷昶等選舉敗選，黨內湧現檢討聲浪。國民黨台北市議員羅智強昨(13日)決定租一台「希望公車」，對還堅守監督使命的在野夥伴獻上祝福。他今(14日)更透露除了國民黨台北市議員游淑慧游淑慧很感動地想要支持一輛公車，還有許多議員也表示要加入此計畫，這些串連支持都深深感動了他。

羅智強今在臉書表示，從補選、罷免失敗之後，這一段的低氣壓壓得讓很多人喘不過氣來，失望、難過、埋怨、放棄的情緒瀰漫在野陣營，每當這種時候總是會一直在想「我能做什麼？」於是忽然有個念頭「出一台希望公車吧」，上面寫著簡簡單單的標語「別灰心，為台灣，繼續拚」，讓公車載著他的盼望穿梭大街小巷，為在野夥伴們打打氣。

羅智強說，昨天就貼文貼出後不到一小時，接到游淑慧的訊息，游表示很感動，也想支持一輛「希望公車」，讓他感動的遠不止如此，接著，在一天之內侯漢廷、張斯綱、徐巧芯、李明賢、李柏毅、汪志冰、王欣儀、鍾沛君、戴錫欽、陳炳甫、陳重文等台北市議員、高雄市議員邱于軒，還有楊植斗、田方倫也表示要加入這個「希望公車」的計畫。

不只如此羅智強說，除了這些從政夥伴的支持，也看到許多朋友留言、傳訊要支持「希望公車」，讓他滿感謝，但想請大家先不必贊助，因為這是一個像是「許願」的簡單計畫，先讓從政的夥伴來參加即可，透過這個活動，讓我們共同宣示「不被失敗撃倒！重新站起、重新出發的決心」，至於上路時間則預定在農曆年後！