日本官方14日（周五）公布，去年12月批發通膨加速至史上第二高，並寫下連續10個月上揚，這顯示原物料與燃料價格走高，壓縮日企獲利表現。

根據日銀資料，12月企業商品價格指數（Corporate Goods Price Index，CGPI）較前一年同期增加8.5％。市場預估上月該指數上揚8.8％。

分析師認為，這使企業將成本轉嫁給消費者的壓力更增，預告未來數月消費者通膨上揚。

12月CGPI年增8.5％也創史上第二高增幅，僅次於11月締造的9.2％紀錄。