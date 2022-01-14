根據TrendForce調查顯示，2021年筆電出貨因疫情帶動達246.1百萬台創歷史新高，但市場近期卻雜音頻傳，且隨著全球完整施打疫苗人口突破五成，預期疫情帶動的相關需求逐漸收斂，2022全年出貨量將年減3.3％，小幅下修至237.9百萬台。其中Chromebook占比約12.3％；2021年占比約15.2％，出貨動能明顯放緩，顯示遠距辦公與教學等宅經濟效應所衍生的需求減退。

TrendForce進一步表示，Chromebook受到日本政府教育標案收尾與美國市場保有量拉高漸趨飽和影響，2021年下半年出貨量大幅衰退近五成。然受惠歐美企業陸續回歸辦公室，帶動商用換機潮，商用筆電出貨快速拉升補足缺口，反使2021年第四季筆電出貨創下全年最高，達6460萬台。此外，由於成熟製程IC缺料情況依舊嚴峻，使積壓訂單遞延至2022年首季，有望淡季不淡，相較往年平均一成五的季衰退，預估將縮減至一成以內。

值得關注的是，由於貨櫃船短缺與塞港問題，皆導致運輸時間拉長，從製造地中國大陸出貨至美國的航運時間相較疫情前增加至原本的兩到三倍，筆電品牌雖皆已提前出貨並拉高空運比例因應，然運輸時間仍超出預期，恐使供應鏈個環節面臨下游客戶重複下單而導致最終庫存衝高，造成後續砍單風險。另外，此波由辦公室重啟帶動的商用換機潮，何時退場亦是影響2022年筆電需求的一大變數，進而造成近期市場雜音頻傳。

TrendForce指出，過去受到農曆新年期間工作天數較少與中國大陸缺工問題等因素影響，品牌業者多會要求代工大廠趕在春節前生產出貨，即便終端需求有變化亦不明顯，然3月起將啟動第一季的季末衝刺，若屆時需求發生較大變化，將可能導致終端通路庫存衝高而使需求下修，並回歸常態的換機循環。