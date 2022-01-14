台股今天在台積電(2330)法說會完美演出下，指數開高表現，但隨後出現大幅震盪，雖然一度跌破5日、10日均線，回測18200點，而台積電撐住盤勢，終場跌幅收斂，留下190點長下影線，以18403.33點作收，下跌33.6點，跌幅0.18％，成交金額3316.95億元。今天收周線，周K線再次收紅，本周上漲233.57點。

資深分析師柯孟聰指出，今天開盤台積電獨漲，大立光(3008)跌停，華碩(2357)、鴻海(2317)下跌，可說是「一個人的武林」，但隨著盤勢震盪，也震出一些量能，成交金額重回3000億元以上。

下周進入美國財報周，有可能影響電子股的表現，市場也擔心害怕升息問題，因此，震盪幅度會越來越大，但因為不是一次升息，而是溫水煮青蛙模式，長期來看不是好的方向。

台股去年表現不錯，連續兩年指數漲幅達到2成，但因為基期太高，今年還要有亮眼表現頗有難度，且今年是金融海嘯3955點以來第13年，累積多頭量能相當高，又面臨第13年轉折，除非有更大量能去推升，不然以去年最強的資金面來看，今年預期是一個大震盪格局。

另一方面，台灣基本面不錯，但也同樣面臨去年高基期挑戰，因此預期今年企業成長率恐怕轉負，全年可能是震盪向下趨勢。目前指數還在向新高挑戰，光環都集中在台積電身上，以台積電角度來看，推升大盤創高還是有機會。不過，指數這波上漲過程中，卻有6到7成股票下跌，有點類似2020年漲勢集中在半導體股，所以指數創高的表面下，潛藏的許多高基期個股必須要相對小心。