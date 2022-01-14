高市府觀光局推出「高雄餐盤發見計畫」邀請56間獨具特色的餐廳加入高雄美食地圖。觀光局長周玲妏表示，《米其林指南》宣布將高雄納入評鑑後，所有的餐點亮點往上提升，加上台灣燈會在高雄，現在訂位更難了。

周玲妏說，很多很棒的廚師們從國外回來，他們年輕、有創意，因此觀光局首次跟KKday合作，以美食參與為出發點，跟所有旅行社做遊程，並遴選出56家很有潛力可以摘盤、摘星的餐廳推廣給全台灣以及全世界的旅人。

經遴選的56家特色餐酒館，以「食旅高雄！味蕾探索地圖」14日發表，眺吧餐酒館與MUO Steakhouse直火柴燒牛排館，特別在現場示範拿手餐點，不僅呈現出自家餐廳特色，也展示廚師個人的烹飪巧思，讓人食指大動。

觀光局說，所有的旅行都是從「吃」開始，要了解一座城市的魅力，從在地人的餐桌上來看準沒錯，尤其高雄美食讓人眼花撩亂，到高雄來趟舌尖上的旅行，在品嚐各家主廚精心準備的料理，也別忘了小酌之後不要開車。

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