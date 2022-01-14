哈林（右）和小S爆笑互動，引發網友熱烈討論。（CATCHPLAY提供）

小S（徐熙娣）主持的CATCHPLAY《熙娣想聊》第4集更新上架，她以帥氣又浮誇的造型，與庾澄慶（哈林）見面過招，2人憑著好交情與默契，互虧、狠嗆完全不留餘地；在本集的終極二選一單元中，小S犀利拷問：「下面哪首歌的MV女主角比較漂亮？〈哈你歌〉還是〈春泥〉？」哈林笑回：「〈哈你歌〉（MV女主角為小S）啦！」小S故作不知情地說：「〈春泥〉的女主角是誰呀？」哈林無奈地說：「林志玲啦！滿意了吧！」

小S盛裝與保鑣搭公車前往與哈林見面，一路上興奮地唱起〈讓我一次愛個夠〉、〈情非得已〉等哈林金曲，彷彿整個城市都是巨星小S的舞台，遭哈林虧：「你真是厚臉皮！」不顧來賓的小S繼續歡唱：「你給我小雨點…」竟狠遭哈林嗆：「你給我閉嘴！」

大鬧完超市過後，小S與哈林搭車前往下一站，當聊起年紀話題，哈林面對年齡進入60歲大關，被小S問是否會在意外貌，哈林自信回應：「寧願老得自然，也不要美得奇怪！」小S逮到機會突破盲點問：「所以你這輩子沒打過肉毒桿菌嗎？」哈林：「我不打的，我看過很多打肉毒桿菌臉很僵的。」

小S反問哈林：「那你覺得我看起來像不像有整形？」哈林直言：「應該有一點點。」小S怒嗆：「有嗎？怎麼可能，我很自然耶！」哈林機智妙回：「妳覺得有沒有？」套出小S從實招來偶爾打，而哈林也坦言小S的狀況看起來很好，所以才會讓人覺得，應該有微整形或是電波，此話一出，引來小S怒嗆：「電波也不行？你老婆一定有打啦！」哈林大笑自招：「我就有打啊！」

最後，小S感性地說：「今天真的很歡樂耶！我會這麼放鬆，這麼瘋，真的是因為我跟哈林哥是…」話還沒說完的小S就向哈林哥伸出鹹豬手，哈林吼：「你不要亂摸我的腿！」小S嗆：「我只是捏一下也不行喔！」更伸出魔爪摸住哈林哥胸膛，令他露出故作驚嚇表情。《熙娣想聊》每周四下午5點在CATCHPLAY＋影音平台獨家上架。