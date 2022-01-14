2022年1月14日是南投集集車站100歲生日，14日公所舉辦慶生暨貓站長就任活動，吸引全台超過百位的鐵道迷參加。（吳建輝攝）

台鐵集集支線的集集車站自1922年1月15日通車啟用至今，剛好100周年，早期在日月潭發電廠興建時期負責運送材料，也支撐沿線旅客及農產、木材等物資的運輸功能。（吳建輝攝）

「龍蕉Sun」是經過票選獲得的，今天命名來自水里的5歲陳思穎小朋友也來到現場，與「龍蕉Sun」相見歡。（吳建輝攝）

「龍蕉Sun」上任當天，來自高雄捷運橋頭糖廠站的貓站長「椪柑」也特地北上祝福。（吳建輝攝）

2022年1月14日是南投集集車站100歲生日，14日公所舉辦慶生暨貓站長就任活動，吸引全台超過百位的鐵道迷參加，集集鎮長陳紀衡表示，集集車站1922年1月15日啟用通車，在100年後的今天，慶祝百歲生日並讓貓站長「龍蕉Sun」就任，意義格外重要，也期待能有更多人一起陪伴集集車站，迎接下一個百年。

台鐵集集支線的集集車站自1922年1月15日通車啟用至今，剛好100周年，早期在日月潭發電廠興建時期負責運送材料，也支撐沿線旅客及農產、木材等物資的運輸功能，期間遭逢1999年921大地震的洗禮，2001年重建完成後，成功轉型成台灣最著名的觀光鐵路之一。

鎮長陳紀衡表示，在這個特別的日子裡面，號召百位鐵道迷齊聚車站前，見證這歷史性的一刻，所有民眾在車站前歡唱生日快樂歌，並用歡喜的心情迎接「龍蕉Sun」貓站長的就任，「龍蕉Sun」是經過票選獲得的，今天命名來自水里的5歲陳思穎小朋友也來到現場，與「龍蕉Sun」相見歡。

陳紀衡說，「龍蕉Sun」來自南投家畜疾病防治所，是他與集元果觀光工廠經理黃稚淋攜手收編，已經完成節育，請來木藝師打造專屬貓屋，未來將放在集集車站旁的鐵道倉庫內，供民眾探班使用，為了符合勞基法規定，未來每周2、3是貓站長周休時間，但平日上班與否還是要看貓站長的心情，也提醒民眾到車站「探班」時，不要開閃光燈，更不要拍打玻璃，一起保護我們的貓站長。

南投縣集集鎮也是保育類野生動物石虎的棲地之一，今年公所推出一系列石虎主題活動，包括燈會都增加許多石虎元素，希望喚起民眾對保育石虎的關心。