中華電信MOD致力推動跨產業異業結盟，自去年與國內電銷龍頭東森購物合作推出「MOD年菜預購專區」，今年兩家業者再度攜手於2021年12月中推出年菜預購，近日疫情升溫，專區流量大幅成長，營業額已較去年成長一倍以上。

中華電信MOD表示，「MOD年菜預購專區」包辦年貨零嘴、烹飪保鮮、清潔掃除等年節家庭用品，虎年「MOD年菜預購專區」，台北萬豪酒店「宴客樓」主廚高鋼輝的「闔家團圓年菜組」，六道年菜3980元，甫一上架就被搶購一空。

「六福客棧-五星開運私藏年菜美饌饗宴」則主打頂尖食材，推出尊品佛跳牆、魷魚螺肉蒜、水煮牛麻辣鍋、椒麻鮪魚乾鍋、黑蒜烏骨雞湯、胡椒鴨及干貝米糕共七道年菜，售價6600元，專攻口味挑剔的婆媽。

另外知名湘菜館「彭園」推出的「大心團圓圍爐年菜超值組」花膠冬菇土雞等共六道年菜，只賣2380元。阿一鮑魚自2017年開始推出冷凍年菜組，在東森購物連續四年都是年菜銷售冠軍，今年推出「阿一鮑魚-四大珍饈富貴團圓年菜」內含六道菜色，鮑參花膠港式盆菜、蘇杭寶塔一刀肉...等，售價3980元，也續創搶購熱潮。

中華電信表示，「MOD年菜預購專區」也推出買年菜還可免費登記抽Switch遊戲機+健身環，另「MOD東森購物商城」更推出1月份獨家活動，1月31日之前不限金額買滿6件享加價購999元購買「晶華酒店集團鹿兒島A5日本和牛海陸燒烤組」（原價2980元）。